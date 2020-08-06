Четверг, 6 Августа 2020 12:56

АрмИнфо. В Лорийской области Армении произошло дорожно-транспортное происшествие с летальным исходом.

Как сообщает пресс-служба МЧС РА, 6 августа в районе 06:26 на пульт управления ведомств поступило сообщение о том, что близ села Лусахбюр автомобиль выехал с проезжей части (около 100 м) и оказался в поле. На место инцидента выехал один боевой расчет спасателей МЧС.

"Выяснилось, что на трассе Гюмри-Спитак, в районе села Лусахпюр, автомобиль марки BMW выехал с проезжей части и перевернулся, в результате чего Спартак М. (1997 г.р.) погиб на месте, а Альберт С. (1998 г.р.), Артуш Н. (1991 г.р.), Манук М. (1989 г.р.) получили различного рода телесные повреждения и до приезда спасателей были доставлены в медцентр города Ванадзор. Врачи оцениваю состояние здоровья Манука M. как крайне тяжелое, а остальных - средней тяжести", - отмечается в сообщении МЧС РА.

Как стало известно, погибший и двое пострадавших являются военнослужащими- контрактниками ВС РА.