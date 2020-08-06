Четверг, 6 Августа 2020 12:37

АрмИнфо. Армянские студенты, добившиеся ощутимых результатов в сфере науки и образования, получат отсрочку от службы в вооруженных силах страны. Правительство РА на заседании 6 августа внесло изменение в порядок предоставления отсрочки.

По словам министра образования, науки, культуры и спорта РА Араика Арутюняна, при наличии положительного заключения специальной комиссии, вопрос о призывнике включается в проект решения правительства. Те призывники, которые добились серьезных успехов в сфере науки и образования, но получили отсрочку от обязательной воинской службы по состоянию здоровья, смогут воспользоваться новой возможностью после истечения срока отсрочки по состоянию здоровья. При этом, речь идет о студентах в возрасте до 26 лет. Это делается для того, чтобы избежать возможных лазеек уклонения от обязательной воинской службы. Кроме того, как отметил министр, в настоящее время применяется положение, согласно которому при переводе студента - победителя или призера различных олимпиад из одного престижного зарубежного вуза в другой отсрочка завершается. Для ее продолжения необходимо новое решение правительства. В целях обеспечения последовательности учебного процесса предлагается применить отсрочку и в этом случае.

В свою очередь, премьер-министр РА Никол Пашинян напомнил, что накануне на совещании обсужден вопрос о критериях образовательной системы страны, которые вынесены на общественное обсуждение. Он выразил надежду на то, что критерии будут утверждены на одном из ближайших заседаний правительства. <Этот проект соответствует нашим стратегическим представлениям о необходимости реформирования образовательной системы. В ходе следующего совещания по данной теме будут обсуждены предметные критерии. Очевидно, что документ соответствует государственным и национальным интересам страны и каждого гражданина в отдельности>, - заявил глава армянского правительства. Он подчеркнул, что нововведения в сфере образования направлены на формирование сильного государства, и никто не сможет свернуть правительство с избранного пути.