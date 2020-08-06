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 Четверг, 6 Августа 2020 12:37
Александр Аванесов

Министр: Армянские студенты, добившиеся ощутимых результатов в сфере науки и образования, получат отсрочку от службы в вооруженных силах страны

Министр: Армянские студенты, добившиеся ощутимых результатов в сфере науки и образования, получат отсрочку от службы в вооруженных силах страны

АрмИнфо. Армянские студенты, добившиеся ощутимых результатов в сфере науки и образования, получат отсрочку от службы в вооруженных силах страны. Правительство РА на заседании 6 августа внесло изменение в порядок предоставления отсрочки.

По словам министра образования, науки, культуры и спорта РА Араика Арутюняна,  при наличии положительного заключения специальной комиссии,  вопрос о призывнике включается в проект решения правительства.  Те призывники, которые добились  серьезных успехов в сфере науки и образования,  но получили отсрочку от обязательной воинской службы по состоянию здоровья, смогут воспользоваться  новой возможностью после истечения срока отсрочки по состоянию здоровья. При этом, речь идет о студентах в возрасте до 26 лет. Это делается для того, чтобы избежать возможных лазеек уклонения от обязательной воинской службы.  Кроме того, как отметил министр,  в настоящее время применяется положение, согласно которому при переводе студента - победителя или призера различных  олимпиад  из одного престижного зарубежного вуза в другой отсрочка  завершается. Для ее продолжения необходимо новое решение правительства. В целях обеспечения последовательности учебного процесса  предлагается применить отсрочку и в этом случае.

В свою очередь, премьер-министр РА Никол Пашинян напомнил, что накануне на совещании обсужден вопрос о критериях образовательной системы страны, которые вынесены на общественное обсуждение.  Он выразил надежду на то, что  критерии будут утверждены на одном из ближайших заседаний правительства.  <Этот проект соответствует  нашим стратегическим представлениям  о необходимости реформирования образовательной системы.  В ходе   следующего совещания по данной теме будут обсуждены  предметные критерии.  Очевидно, что документ соответствует  государственным и национальным интересам страны и каждого гражданина в отдельности>, - заявил глава армянского правительства.  Он подчеркнул, что нововведения в сфере образования направлены на формирование сильного государства, и никто не сможет свернуть правительство с избранного пути.  

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