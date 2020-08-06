Четверг, 6 Августа 2020 12:31

АрмИнфо. Ливан относится к числу самых близких для Армении государств. Об этом 6 августа на заседании правительства РА заявил премьер-министр РА Никол Пашинян.

По его словам, оба государства и народы связаны друг с другом многочисленными нитями исторических и культурных связей, а столица Ливана - Бейрут в XX веке превратился в центр армянской диаспоры. Десятки лет Бейрут находится в эпицентре религиозной, политической и культурной жизни местной диаспоры. Он до сих пор поддерживает свою уникальную значимость и важнейшую роль центра представленности армянства на Ближнем Востоке. "В этот тяжелый период мы не можем оставаться безучастными к беде братского ливанского народа и местной армянской общине. Армения уже заявила о своей готовности оказать необходимую помощь для преодоления последствий трагедии. Мы окажем содействие правительству Ливана и армянской общине ", - заявил глава армянского правительства.

Он отметил, что правительство РА посредством МИД страны и офиса Верховного комиссара по делам диаспоры находится в постоянном контакте с правительством Ливана и местной армянской общиной. В настоящее время, продолжил Никол Пашинян, определяется объем этой помощи, которая станет целевой. В то же время, отметил премьер-министр, все те благотворители, которые пожелают принять участие в восстановлении Бейрута, могут перечислять средства на специальный счет в Центральном Банке РА, открытым Всеармянским фондом "Айастан". "Армения находится рядом с нашими братьями и сестрами в Бейруте, и приложит все усилия для оказания помощи и выхода Ливана из этой тяжелой ситуации ", - подчеркнул глава армянского правительства.

Отметим, что, согласно данным конгрегата Католикосата Великого Дома Киликийского, викария Кувейтской Армянской епархии, архимандрита Петроса Манвеляна, в результате взрыва в Бейруте погибли 11 армян, несколько сотен представителей армянской общины пострадали и пропали без вести. По данным властей Ливана, причиной взрыва в порту Бейрута 4 августа вечером стала детонация хранившихся на складе 2,7 тыс. тонн конфискованной таможенными службами в 2015 году аммиачной селитры. В стране объявлен траур. В городе, признанном зоной бедствия, на две недели введен режим чрезвычайного положения. По последним данным, число жертв взрыва превысило 150 человек, более 4 тыс. пострадали, десятки человек пропали без вести.