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 Четверг, 6 Августа 2020 12:31
Александр Аванесов

Премьер:  Армения окажет необходимую помощь братскому народу Ливана

Премьер:  Армения окажет необходимую помощь братскому народу Ливана

АрмИнфо. Ливан относится к числу самых близких для Армении государств. Об этом 6 августа на заседании правительства РА заявил премьер-министр РА Никол Пашинян.

По его словам, оба государства и народы связаны друг с другом многочисленными нитями исторических и культурных связей, а столица Ливана - Бейрут в XX веке превратился в центр армянской диаспоры. Десятки лет Бейрут находится в эпицентре религиозной, политической и культурной жизни местной диаспоры. Он до сих пор поддерживает свою уникальную значимость и важнейшую роль центра представленности армянства на Ближнем Востоке. "В этот тяжелый период мы не можем оставаться безучастными к беде братского ливанского народа и местной армянской общине.  Армения уже заявила о своей готовности оказать  необходимую помощь  для преодоления последствий трагедии.   Мы окажем содействие правительству  Ливана и армянской общине ",  - заявил глава армянского правительства.

Он отметил, что правительство РА посредством МИД страны и офиса Верховного комиссара по делам диаспоры находится в постоянном контакте с правительством Ливана и местной армянской общиной.   В настоящее время, продолжил Никол Пашинян, определяется объем этой помощи, которая станет целевой.  В то же время, отметил премьер-министр,  все те  благотворители, которые пожелают  принять участие в восстановлении Бейрута,  могут  перечислять средства на специальный счет в Центральном Банке РА, открытым  Всеармянским фондом "Айастан".  "Армения находится рядом с нашими братьями и сестрами в Бейруте, и приложит все усилия для оказания помощи и выхода Ливана из этой тяжелой ситуации ", - подчеркнул глава армянского правительства.

Отметим, что, согласно данным конгрегата Католикосата Великого Дома Киликийского, викария Кувейтской Армянской епархии, архимандрита Петроса Манвеляна,  в результате взрыва в Бейруте погибли 11 армян, несколько сотен представителей армянской общины пострадали и пропали без вести. По данным властей Ливана, причиной взрыва в порту Бейрута 4 августа вечером стала детонация хранившихся на складе 2,7 тыс. тонн конфискованной таможенными службами в 2015 году аммиачной селитры.  В стране объявлен траур. В городе, признанном зоной бедствия, на две недели введен режим чрезвычайного положения. По последним данным, число жертв взрыва превысило 150 человек, более 4 тыс. пострадали, десятки человек пропали без вести.

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