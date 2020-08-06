Четверг, 6 Августа 2020 12:22

АрмИнфо. По данным на 11:00 6 августа, в Армении выявлено 233 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщил Единый информационный центр. Согласно источнику, выздоровели еще 706 пациентов.

В общей сложности, в республике было подтверждено 39819 случаев коронавируса, выздоровели 31556 человек, скончались 772. За последние сутки болезнь унесла жизни двух человек в возрасте 62-х и 82-х лет; у всех них были сопровождающие хронические заболевания.

На данный момент фактическое лечение получают 7263 пациентов. В общей сложности, в республике было проведено 171600 тестов на коронавирус (из них 1588 - за последние сутки).