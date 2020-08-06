Четверг, 6 Августа 2020 12:21

АрмИнфо. АНКА призывает США оказать экстренную помощь Ливану для преодоления последствий разрушительного взрыва в порту Бейрута, который нанес серьезный ущерб городу.

Так, согласно сообщению Армянского национального комитета Америки (ANCA), они работают с Белым домом и Конгрессом в направлении

предоставления надежного пакета помощи Ливану для поддержки населения страны, и восстановления.

ANCA также запустила общенациональную кампанию anca.org/Lebanon для сбора помощи в поддержку пострадавших от трагедии.

В письме направленном в Конгресс США звучит призыв способствовать оказанию Вашингтоном помощи Ливану, которая будет доступна для всех слоев населения страны, в том числе и христианам.

Отметим, что мощный взрыв прогремел вечером 4 августа в порту Бейрута. Как сообщили позднее в силовых структурах Ливана, сдетонировала аммиачная селитра из контрабандного груза, конфискованного с одного из судов несколько лет назад. Все эти годы взрывоопасные вещества хранились на складе в порту в ожидании их уничтожения. Нитрат аммония или аммиачная селитра используется в качестве компонента взрывчатых веществ и как азотное удобрение.

В результате взрыва погибли не менее 135 человек, более 5000 получили ранения, порядка 250 000 остались без крыши надо головой. Взрывной волной уничтожены и повреждены десятки домов, автомобилей, во многих кварталах столицы были выбиты стекла. На месте происшествия ведется разбор завалов и поиск выживших и погибших. В стране объявлен четырехдневный траур, введен 2-х недельный режим ЧП. Ожидается, что число погибших возрастет.

Ранее, МИД РА сообщило, что в результате взрыва пострадало здание армянского посольства в Бейруте, ряд зданий общины, имущественный и материальный ущерб нанесен и Католикосату Великого дома Киликийского официально. МИД также подтвердило гибель 6 армян, и ранение более

100. Меж тем, армянская община Ливана сообщает о гибели 11 человек и ранении более 250.