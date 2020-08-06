Четверг, 6 Августа 2020 12:18

АрмИнфо. Российская сторона организует еще ряд вывозных рейсов из Армении на территорию России.

Так, согласно сообщению посольства России в Армении на странице в Facebook, портал <Госуслуги> опубликовал предварительный график вывоза граждан РФ на родину из Армении.

Согласно предварительному графику вывоза российских граждан из-за рубежа в Российскую Федерацию: 11.08.2020 в 16:25 (по местному времени) запланирован рейс SBI3206 Ереван - Москва; 15.08.2020 (номер и время вылета рейса уточняются)NGT Ереван - Минеральные Воды;

18.08.2020 в 16:25 (по местному времени) SBI3206 Ереван - Москва;

25.08.2020 в 16:25 (по местному времени) SBI3206 Ереван - Москва.

До рейса будут допущены только жители всей России.

Зарегистрироваться на рейс необходимо по ссылке https://www.gosuslugi.ru/395443/1. Количество мест на борту ограничено. Списки будут формироваться на основании регистрации на госуслугах.