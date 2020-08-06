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 Четверг, 6 Августа 2020 12:18
Марианна Мкртчян

Российская сторона организует еще ряд вывозных рейсов из Армении на территорию РФ

Российская сторона организует еще ряд вывозных рейсов из Армении на территорию РФ

АрмИнфо. Российская сторона организует еще ряд вывозных рейсов из Армении на территорию России.

Так, согласно сообщению посольства России в Армении на странице в Facebook, портал <Госуслуги> опубликовал предварительный график вывоза граждан РФ на родину из Армении.

Согласно предварительному графику вывоза российских граждан из-за рубежа в Российскую Федерацию: 11.08.2020 в 16:25 (по местному времени) запланирован рейс SBI3206 Ереван - Москва;  15.08.2020 (номер и время вылета рейса уточняются)NGT Ереван - Минеральные Воды;

18.08.2020 в 16:25 (по местному времени) SBI3206 Ереван - Москва;

25.08.2020 в 16:25 (по местному времени) SBI3206 Ереван - Москва.

До рейса будут допущены только жители  всей России.

Зарегистрироваться на рейс необходимо по ссылке https://www.gosuslugi.ru/395443/1.  Количество мест на борту ограничено. Списки будут формироваться на основании регистрации на госуслугах.

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