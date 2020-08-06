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 Четверг, 6 Августа 2020 12:12
Карина Манукян

Зеленые активисты обещают продолжать свои акции протеста на Амулсаре

Зеленые активисты обещают продолжать свои акции протеста на Амулсаре

АрмИнфо. Зеленые активисты обещают продолжать свои акции протеста на Амулсаре.

Накануне, в ходе очередной акции, произошли столкновения между протестующими и полицией. Активисты обвинили полицию в применении непропорциальной силы, сами правоохранители эти обвинения отрицают. События, происходящие вокруг эксплуатации Амулсарского месторождения, находятся в центре внимания Омбудсмена. Ранее представители офиса защитника прав человека встретились с задержанными гражданами, и по результатам встречи будут предприняты дополнительные шаги. Быди также проведены встречи и обсуждения с представителями государственных органов, органов местного самоуправления, жителями общин, а также с активистами.

Кроме того, представители Омбудсмена связались с родителем гражданина, получившего накануне в ходе акции травму ноги, и обсудили вопросы состояния его здоровья, ознакомив также с соответствующим правовым руководством. Отметим, что, по утверждению очевидцев, вышеотмеченных гражданин пострадал от действий полицейских.

Напомним, что ситуация накалилась после того, как новая охранная организация Lydian Armenia - <Специальная служба безопасности> - демонтировала вагоны-домики зеленых активистов. В знак протеста, из города Джермук в сторону месторождения двинулось автошествие, участники которого впоследствии также присоединились к активистам. <Специальная служба безопасности> осуществляет охрану имущества компании Lydian Armenia с 30 июня текущего года. Ее деятельность уже неоднократно вызывала напряжение в районе месторождения.

Ранее были задержаны свыше 10-и участников акции, а также подозреваемых в хулиганстве четверо сотрудников охранной компании Lydian Armenia.

Компания Lydian Armenia продолжает настаивать на незаконности действий зеленых активистов на Амулсаре. В своем заявлении компания отмечала, что демонтированные домики-вагоны активистов были размещены на территории близ местрождения незаконно.

Общая стоимость Амулсарского проекта составляет $370 млн. Срок эксплуатации месторождения составляет 10 лет и 4 месяца, при этом в ежегодном разрезе планируется добывать в среднем 200 тыс. унций золота.  Добавим, что Lydian Armenia является дочерней компанией британского оффшора Lydian International. Экологи и рядовые граждане обеспокоены тем, что эксплуатация рудника может привести к загрязнению минеральных подземных вод Джермука и озера Севан. Помимо водного бассейна, обеспокоенность общественности вызывает и возможное наличие на месторождении урановых проявлений.

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