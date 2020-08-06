Четверг, 6 Августа 2020 12:12

АрмИнфо. Зеленые активисты обещают продолжать свои акции протеста на Амулсаре.

Накануне, в ходе очередной акции, произошли столкновения между протестующими и полицией. Активисты обвинили полицию в применении непропорциальной силы, сами правоохранители эти обвинения отрицают. События, происходящие вокруг эксплуатации Амулсарского месторождения, находятся в центре внимания Омбудсмена. Ранее представители офиса защитника прав человека встретились с задержанными гражданами, и по результатам встречи будут предприняты дополнительные шаги. Быди также проведены встречи и обсуждения с представителями государственных органов, органов местного самоуправления, жителями общин, а также с активистами.

Кроме того, представители Омбудсмена связались с родителем гражданина, получившего накануне в ходе акции травму ноги, и обсудили вопросы состояния его здоровья, ознакомив также с соответствующим правовым руководством. Отметим, что, по утверждению очевидцев, вышеотмеченных гражданин пострадал от действий полицейских.

Напомним, что ситуация накалилась после того, как новая охранная организация Lydian Armenia - <Специальная служба безопасности> - демонтировала вагоны-домики зеленых активистов. В знак протеста, из города Джермук в сторону месторождения двинулось автошествие, участники которого впоследствии также присоединились к активистам. <Специальная служба безопасности> осуществляет охрану имущества компании Lydian Armenia с 30 июня текущего года. Ее деятельность уже неоднократно вызывала напряжение в районе месторождения.

Ранее были задержаны свыше 10-и участников акции, а также подозреваемых в хулиганстве четверо сотрудников охранной компании Lydian Armenia.

Компания Lydian Armenia продолжает настаивать на незаконности действий зеленых активистов на Амулсаре. В своем заявлении компания отмечала, что демонтированные домики-вагоны активистов были размещены на территории близ местрождения незаконно.

Общая стоимость Амулсарского проекта составляет $370 млн. Срок эксплуатации месторождения составляет 10 лет и 4 месяца, при этом в ежегодном разрезе планируется добывать в среднем 200 тыс. унций золота. Добавим, что Lydian Armenia является дочерней компанией британского оффшора Lydian International. Экологи и рядовые граждане обеспокоены тем, что эксплуатация рудника может привести к загрязнению минеральных подземных вод Джермука и озера Севан. Помимо водного бассейна, обеспокоенность общественности вызывает и возможное наличие на месторождении урановых проявлений.