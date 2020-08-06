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 Четверг, 6 Августа 2020 11:57
Александр Аванесов

Благотворительный фонд Гагика Царукяна пожертвовал 100 млн драмов семьям погибших в результате взрывов в Бейруте соотечественников

Благотворительный фонд Гагика Царукяна пожертвовал 100 млн драмов семьям погибших в результате взрывов в Бейруте соотечественников

АрмИнфо. Благотворительный фонд Гагика Царукяна пожертвовал 100 млн драмов семьям погибших в результате взрывов в Бейруте соотечественников.  Об этом сообщила пресс-секретарь Гагика Царукяна   Ивета Тоноян.

По ее словам, 50 млн. драмов будут направлены на оказание адресной помощи семьям погибших армян, а 50 млн. драмов - на восстановление армянской церкви Святого Георгия в Бейруте, пострадавшей в результате взрыва 4 августа.

Отметим, что, согласно данным конгрегата Католикосата Великого Дома Киликийского, викария Кувейтской Армянской епархии, архимандрита Петроса Манвеляна,  в результате взрыва в Бейруте погибли 11 армян, несколько сотен представителей армянской общины пострадали и пропали без вести.

По данным властей Ливана, причиной взрыва в порту Бейрута 4 августа вечером стала детонация хранившихся на складе 2,7 тыс. тонн

конфискованной таможенными службами в 2015 году аммиачной селитры.  В стране объявлен траур. В городе, признанном зоной бедствия, на две недели введен режим чрезвычайного положения. По последним данным, число жертв взрыва превысило 150 человек, более 4 тыс. пострадали, десятки человек пропали без вести.

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