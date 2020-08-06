Четверг, 6 Августа 2020 11:34

АрмИнфо.Палата депутатов итальянского парламента единогласно проголосовала за ратификацию соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве Армения-ЕС (CEPA).

Как сообщает пресс-служба МИД РА, за принятие документ проголосовали 414 парламентариев, 0- воздержались. В ближайшее время документ будет представлен на подпись президенту Италии.

Отметим, что документ был подписан 24 ноября 2017 года и ратифицирован армянским парламентом 11 апреля 2018 года. На сегодняшний день функционирует около 70% соглашения. Из стран ЕС документ еще не ратифицировали Испания и Португалия.