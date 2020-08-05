АрмИнфо.Постановлением Правительства Республики Казахстан 10 августа объявлено Днем Абая и внесено в календарь праздничных дат, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на primeminister.kz.
Постановление Правительства Республики Казахстан от 4 августа 2020 года №495
О внесении дополнения в постановление Правительства Республики Казахстан от 31 октября 2017 года № 689 «Об утверждении перечня праздничных дат в Республике Казахстан»
В соответствии со статьей 4 Закона Республики Казахстан от 13 декабря 2001 года «О праздниках в Республике Казахстан» Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 31 октября 2017 года № 689 «Об утверждении перечня праздничных дат в Республике Казахстан» (САПП Республики Казахстан, 2017 г., № 53, ст. 343) следующее дополнение:
перечень праздничных дат в Республике Казахстан, утвержденный указанным постановлением:
дополнить пунктом 22-1 следующего содержания: «22-1. День Абая – 10 августа».
2. Настоящее постановление вводится в действие после дня его первого официального опубликования.
Премьер-Министр Республики Казахстан А. Мамин