Среда, 5 Августа 2020 19:25

АрмИнфо. Комендатура режима чрезвычайного положения направляла значительную часть своих усилий на разработку государственных программ . С учетом приближения нового учебного года особое внимание будет уделено средним образовательным и высшим учебным учреждениям страны. Об этом 5 августа на брифинге заявил комендант режима ЧП, вице-премьер Тигран Авинян.

По его словам, в системе образования разработаны модели реагирования на случай всплеска коронавирусной инфекции. Сегодня, продолжил вице-премьер, прошли первые обсужденияэтих моделей. До 10 августа будет представлена окончательная программа. Аналогичные модели разработаны и по другим сферам. Несмотря на принятое решение о продлении режима ЧП еще на один месяц, тем не менее, будут определенные изменения, связанные с некоторыми запретами. В частности, будет пересмотрена возможность въезда на территорию республики граждан иностранных государств, будут сняты некоторые ограничения на экспорт отдельных видов продукции, а также на проведение митингов и шествий. С 12 августа все эти вопросы найдут свое решение и будут объявлены.