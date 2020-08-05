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 Среда, 5 Августа 2020 19:25
Александр Аванесов

В Армении будут сняты некоторые ограничения, введенные в связи с режимом чрезвычайного положения

В Армении будут сняты некоторые ограничения, введенные в связи с режимом чрезвычайного положения

АрмИнфо.  Комендатура режима чрезвычайного положения направляла значительную часть своих усилий на разработку государственных программ . С учетом приближения нового учебного года особое внимание будет уделено средним образовательным и высшим учебным учреждениям страны. Об этом 5 августа на брифинге заявил комендант режима ЧП,  вице-премьер Тигран Авинян.

По его словам,  в системе  образования разработаны модели реагирования  на случай всплеска коронавирусной инфекции. Сегодня, продолжил вице-премьер, прошли первые обсужденияэтих моделей. До 10 августа будет представлена окончательная программа.  Аналогичные модели разработаны и по другим сферам.  Несмотря на принятое решение о продлении режима ЧП еще на один месяц, тем не менее,    будут определенные изменения, связанные с  некоторыми запретами.  В частности, будет пересмотрена возможность  въезда на территорию республики граждан иностранных государств, будут сняты некоторые ограничения на экспорт отдельных видов продукции, а также на проведение митингов и шествий.    С 12 августа все эти вопросы найдут свое решение  и будут  объявлены. 

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