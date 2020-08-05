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 Среда, 5 Августа 2020 19:23
Александр Аванесов

Министр: Для предотвращения распространения коронавируса необходимо усилить противоэпидемиологические нормы, а не наоборот

Министр: Для предотвращения распространения коронавируса необходимо усилить противоэпидемиологические нормы, а не наоборот

АрмИнфо.  Для предотвращения распространения коронавируса необходимо усилить противоэпидемиологические нормы, а не наоборот. Об этом 5 августа на брифинге заявил министр здравоохранения РА Арсен Торосян.

По его словам, несмотря на то, что зафиксированные накануне 288 новых случаев заболеваний ниже, чем 700 тили 720, как это было в июле, тем не менее, в расчете на душу населения отмеченная накануне

цифра весьма существенная. Она даже выше, чем во многих других странах мира. Предпринятые меры правительства уже дают

положительные результаты, которые говорят о положительной динамике развития ситуации. В настоящее время количество заболевших уже на 50 случаев в день меньше, чем в прошлые недели, и если поддерживать

все меры предосторожности, имеется реальный шанс преодолеть последствия  COVID-19.  Если в прошлые месяцы в республике насчитывалось 650  тяжелых больных коронавирусом, то в настоящее время этот показатель колеблется в пределах 300. Имелись  и 65 пациентов, находящихся в крайне тяжелом состоянии, еще 24 гражданина были  подключены к системе искусственной вентиляции легких. В последнем случае цифра снизилась до 50.  Всего лечением COVID-19 занимаются 15 лечебных учреждений страны вместо 20 в предыдущие месяцы.  Еще 2 клиники в ближайшие дни вернуться к своей нормальной деятельности.  Тем не менее, успокаиваться нельзя, наоборот, необходимо усилить противоэпидемиологические нормы. 

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