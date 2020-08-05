Среда, 5 Августа 2020 19:23

АрмИнфо. Для предотвращения распространения коронавируса необходимо усилить противоэпидемиологические нормы, а не наоборот. Об этом 5 августа на брифинге заявил министр здравоохранения РА Арсен Торосян.

По его словам, несмотря на то, что зафиксированные накануне 288 новых случаев заболеваний ниже, чем 700 тили 720, как это было в июле, тем не менее, в расчете на душу населения отмеченная накануне

цифра весьма существенная. Она даже выше, чем во многих других странах мира. Предпринятые меры правительства уже дают

положительные результаты, которые говорят о положительной динамике развития ситуации. В настоящее время количество заболевших уже на 50 случаев в день меньше, чем в прошлые недели, и если поддерживать

все меры предосторожности, имеется реальный шанс преодолеть последствия COVID-19. Если в прошлые месяцы в республике насчитывалось 650 тяжелых больных коронавирусом, то в настоящее время этот показатель колеблется в пределах 300. Имелись и 65 пациентов, находящихся в крайне тяжелом состоянии, еще 24 гражданина были подключены к системе искусственной вентиляции легких. В последнем случае цифра снизилась до 50. Всего лечением COVID-19 занимаются 15 лечебных учреждений страны вместо 20 в предыдущие месяцы. Еще 2 клиники в ближайшие дни вернуться к своей нормальной деятельности. Тем не менее, успокаиваться нельзя, наоборот, необходимо усилить противоэпидемиологические нормы.