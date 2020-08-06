Четверг, 6 Августа 2020 10:52

АрмИнфо.Имя аль-Фараби связано со становлением и развитием арабской философии Средних веков. Этот великий сын казахских степей был последователем Аристотеля, талантливым мыслителем и моральным идеалом своего времени. Узнаем больше о его жизненном пути и вкладе в развитие мировой философии.

Аль-Фараби: биография ученого

В 1991 году в Казахстане появился национальный вуз — КазНу имени аль-Фараби. Но многие ли знают о достижениях талантливого исследователя и его отношении к Казахстану? Кем он был?

Биографии мудрецов и ученых, живших в Средние века, почти неизвестны, поскольку большинство источников либо утеряны, либо уничтожены в войнах, противостояниях.

Скупую информацию о жизни и деятельности Абу Насыр аль-Фараби (ӘбуНасырәл-Фараби) историкам приходится отыскивать и собирать по крупицам. Впрочем, и ее достаточно, чтобы оценить величие этого человека, оценить его вклад в развитие мировой науки.

Что известно об этом великом ученом? Вблизи богатого города Фараби (Отрар), в месте, где река Арысь впадает в Сырдарью, в IX–X ст. находилось небольшое поселение — Васидж. В этом месте формировались два направления Великого шелкового пути, которые вели в Европу.

В этом селении приблизительно в 70-м году Х столетия (иные источники указывают — 875 год) появился на свет аль-Фараби. Историки сошлись на том, что будущий ученый родился в турецкой семье. Неоспорим тот факт, что мальчик имел знатное происхождение (вероятно, его отец был военным, служил в конной армии).

О знатности свидетельствует полное имя аль-Фараби — Абу-Насыр Мухаммад Ибн-Мухаммад Ибн-Тархан ибн-Узлаг аль-Фарабиат-Турки. Составляющая «тархан» в имени означала, что человек принадлежит к тюркской аристократии.

Историки предполагают, что до двадцати лет Абу-Насыр аль-Фараби жил в Отраре. Здесь он начал свой путь к познанию мира. В большой торговый город приходили не только купцы, но и путешественники, мудрецы, ученые, поэты и проповедники. Одной из наибольших ценностей того времени были книги. Поэтому караванщики везли с собой древние свитки. Часть из них оставалась в Отраре.

Любопытный и жаждущий знаний аль-Фараби стремился узнать как можно больше. Его интересовало все: трактаты по астрономии и медицине, теории великих философов, основы психологии и педагогики, логики, права и музыки. Поэтому не удивительно, что с его именем связывают создание древнейшей коллекции книг — появление Отрарской библиотеки.

Аль-Фараби много путешествовал. В Шаш (Ташкент) и Самарканд, а позже — Бухару его привела жажда знаний. В этих городах молодой человек обучался и работал. Ученые предполагают, что мудрец имел востребованную специальность — был судьей, но увлечение наукой вынудило его забросить эту стезю. Существует предположение, что кто-то из знакомых доверил аль-Фараби сочинение Аристотеля. Тот увлекся размышлениями древнегреческого мыслителя и под впечатлением от них изменил свой жизненный путь.Приблизительно в возрасте 40 лет (910–912 гг.) аль-Фараби попадает в Багдад — центр науки и искусств средневекового арабского мира. Сюда стекались поэты, философы и ораторы. Как ни удивительно, но ученый блестяще владел многими языками тюркской группы, а вот арабского не знал.

В Багдаде ему предстояло выучить два языка, на котором говорили мудрецы Средневековья — древнегреческий и арабский. Всего же философ знал 70 наречий.

Абу-БишрМатта бен-Йунис — переводчик произведений древнегреческих ученых Аристотеля, Эвклида, Платона, Галена — помог аль-Фараби узнать о законах логики, основах теории познания.

Со временем, узнав, что в Харране (сейчас — административный центр в провинции Турции Шанлыурфа) живет знаменитый лекарь и астроном, христианский философ Йуханна бен-Хаилан, аль-Фараби переезжает в этот город и поступает к нему в науку. Вернувшись в культурный и экономический центр Арабского халифата — Багдад — он с удвоенной страстью берется за изучение аристотелевских трактатов. Например, «О душе» он прочитал две тысячи раз. Аль-Фараби очень быстро стал ведущим интеллектуалом, о нем знали все в халифате.

Талант и известность сопряжены с ревностью и завистью. Великого ученого постепенно выживают из Багдада. В начале 40-х гг. XI века он вынужденно переселяется в Дамаск, где и живет до завершения земного пути в 950 (951) году. В конце жизни аль-Фараби пришлось столкнуться со множеством трудностей, в первую очередь материального порядка. Он работал садовым сторожем. Практически все деньги уходили на свечи: при их свете мыслитель ночью записывал размышления. Так был создан знаменитый труд — социальная утопия «О добродетельном граде». Вскоре об ученом узнал правитель Дамаска — Сайф ад-Даула Али Хамдани. Он оказал аль-Фараби покровительство. Однако роль придворного была чужда философу.

Он выбрал затворничество и уединение. На склоне лет ученый побывал в Египте, а вернувшись в Дамаск в конце 940-х гг., уже не покидал этот город до самой смерти. Восьмидесятилетний старик умер тихо. Есть несколько версий его кончины. По одной из них, смерть была естественной, а по другой — философа убили разбойники. Место упокоения ученого — дамасские Малые Ворота.Труды аль-Фараби (более 100 трактатов) составили основу средневековой философии и философии эпохи Возрождения. Его заслугой была европеизация науки арабского мира, систематизация научного знания.

Огромнейший вклад ученого в развитие теории познания оценен его соотечественниками ХХ века: в конце второго тысячелетия Казахский национальный университет был назван в честь философа — им. аль-Фараби.

Аль-Фараби: философия Познания

аль-Фараби были универсальными. Его интересовали как гуманитарные, так и естественные науки. Всю жизнь аль-Фараби посвятил изучению аристотелевской концепции рассуждений — формальной логике, платоновской онтологии и гносеологии — теории бытия и познания. Благодаря его трудам в арабской философии IX–X вв. началась новая эра — постепенный отход от мистики и религиозной догматики в сторону развития теории познания и формирования целостной картины бытия. Его признают основоположником восточного перипатетизма — философской системы, взросшей на аристотелевском учении.

Философия аль-Фараби — яркое воплощение основных позиций учения этого древнегреческого мыслителя. Что ценного дал миру Второй Учитель, рожденный на южных землях Казахстана?

Философ стремился системно познавать мироустройство. Основные позиции своей теории познания он изложил в трактате «Слово о классификации наук». Ученый предложил эту систему как основу высшего образования. На вершине наук, по его мнению, находится языкознание (письмо, чтение и поэтика), далее идут логика, математика, физика, метафизика, политика.

Он разработал собственную теорию бытия: в начале — Аллах, середина — иерархия как умножение бытия, вследствие которого появляются люди, животные, растения, человек — мыслящее существо, стремящееся познать мир, его цель — достижение счастья. Всевышний у аль-Фараби — это философский Бог, действия которого вполне познаваемы.

Аль-Фараби был приверженцем дедуктивного метода и считал, что мир не вечен, он изменчив и множествен. Философ утверждал, что есть 4 формы разума: пассивный, актуальный, приобретенный и деятельный. Рациональным путем (не в процессе мистического прозрения), по его мнению, можно постичь Бога. Мыслитель создал социальную утопию. Ее основные положения изложены в трактате «О добродетельном городе». Он верил в то, что человек способен создать идеальное общество, если будет руководствоваться разумом и постоянно развивать интеллект. В этой научной работе ученый пересмотрел практически все — от планировки идеального города, его архитектуры до системы налогообложения и судопроизводства. Управлять идеальным городом должны мудрецы. В каждой сфере главенствуют лучшие — талантливые и одаренные. Элита добывает знание путем размышлений. Она же с помощью художественных образов, поэтических речей воспитывает граждан, формирует их мораль.

Аль-Фараби создал уникальную теорию музыки.

Идеальный мир, о котором мечтал аль-Фараби, — это мир, управляемый философом — человеком, постигшим глубины познания и отрекшимся от соблазнов бытия, материальных ценностей. Он считал, что каждый человек с рождения предрасположен к добродетели, удел наставника — открыть это качество в личности.

Достижения великого философа, его мудрые сентенции и наставления, огромный вклад в развитие мировой науки — гордость казахстанцев.