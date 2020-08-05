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 Среда, 5 Августа 2020 18:27
Карина Манукян

У премьер-министра прошло совещание по проектам изменений в образовательной сфере

У премьер-министра прошло совещание по проектам изменений в образовательной сфере

АрмИнфо. 5 августа у премьер-министра РА Никола Пашиняна состоялось совещание, в ходе которого были обсуждены основные изменения, предлагаемые проектами государственных стандартов общего образования и предметных критериев. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Министр образования, науки, культуры и спорта РА Араик Арутюнян отметил, что изменения направлены на развитие возможностей в сфере общего образования. Было доложено, что проектами планируется осуществить коренное реформирование старшей школы, внедрить модульное обучение, кредитную систему, в сельских общинах обеспечить аналогичные возможности образования, применить модель сетевой школы. Планируется также организовать исследовательские работы, учебные визиты, расширить инструментарий учителей. Кроме того, до второгого семестра 5-го класса балловая система оценки применяться не будет, порог неудовлетворительной оценки будет отменен.

В ходе совещания были представлены основные предметные изменения, которыми в качестве обязательных предметов установлены <Армянский язык и литература>, <История Армении>, <Математика> и <Иностранный язык>.

Было отмечено, что изменения были также обсуждены с более чем 1500 учителями республики, которые в свою очередь также выступили с предложениями. В то же время было доложено, что обсуждения по внесению изменений в учебники начнутся в 2021 году, и с 2022 года система будет внедрена полностью.

Премьер-министр отметил важность последовательных реформ в направлении повышения качества образования и подчеркнул необходимость расширения преподаваемых в школах иностранных языков, реализации шагов, направленных на развитие возможностей учащихся. Никол Пашинян поручил доработать проекты на основе предложений, представленных в результате общественного обсуждения. Он также отметил важность осуществления изменений в сфере общего образования в соответствии с принятыми до сих пор правительством стратегиями. Глава правительства поручил также вести широкомасштабную работу по информированию общественности в связи с данными проектами. 

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