Среда, 5 Августа 2020 18:20

АрмИнфо. ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 6 августа текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

11:00-17:00 собственные дома на улице Антараин и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилой дом 16б на улице Гулакяна, жилой дом 98 на улице Амбардзумяна, жилой дом 24/3 на пр. Комитаса, жилые дома 11/1, 11/2 на улице Ахбюра Сероба, жилой дом 57 на пр. Баграмяна, собственные дома на улице Орбели и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), подъезды 2 и 3 жилого дома 1 на улице

А.Аветисяна, жилой дом 4 на улице Амбадзумяна, жилой дом 20 на улице Кочара, жилые дома 5, 5/3 10, 11 и собственные дома у Канакерской ГЭС, а также прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), собственные дома на улице Гапанцяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), ООО "ВЕОН", здание станции скорой помощи, здание воинской части МО и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в 4-ом Норкском массиве; жилые дома 44/2, 44/3 на улице Молдовакан во 2- ом Норкском массиве; жилой дом 2 на улице Галшояна в 5-ом Норкском массиве; жилой дом 9 на улице Минск в 8-ом Норкском массиве; жилые дома 68 в квартале 'Брюсов", 11 в квартале 'Туманян" в Аване; жилой дом 2/10 на улице Бабаджаняна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Аван-Ариндже; жилой дом 22(1/18) на улице Ташкент и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Аван-Ариндже; жилой дом 5 на 3-ем переулке Шопрона и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 54, 56, 58, 60, 60а, 62 на улице Арташисяна, собственные дома на 2-ом переулке улицы Арташисяна в 6-ом Норкском массиве; собственные дома на улицах Тимирязова, Папова и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), 21-ая улица в Сари таге, собственные дома 59-99 на улице Агюсагорцнери, собственные дома (четные) на улице Нар-Доса, подъезды 9-16 жилого дома 5 на улице Хагаг Дон и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилой дом 2А на улице Кохбаци, жилой дом 58 на улице Анрапетутяна, жилой дом 27 на пр. Тиграна Меца, жилой дом 2 на улице Каджазнуни, жилые дома 64 и 72 на улице Арами, жилой дом 33 на улице Московяна, жилые дома 1, 3 на улице Спендиаряна, жилые дома 35, 37 на пр. Маштоца, 38 на улице Туманяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилой дом 18 в Норашене, жилой дом 28 в 1-ом квартале Давташена, жилой дом 31 в 1-ом квартале Давташена, жилой дом 25 на улице Микояна, подъезды 3, 4 жилого дома 18 в 3-ем квартале Давташена, жилой дом 78 на улице Андраника и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Котайкской области:

10?00-17?00 квартал "Джраратаван", газозаправочная станция "А.Даниелян", Хладокомбинат, ЗАО 'Ванакат" и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Раздан;

11?00-12?00 частично село Балаовит, воинская часть, газозаправочная станция Балаовита;

11?00-16?00 села Зораван, Сараландж, Арагюх, Бужакан, станции сотовых оераторов "Виваселл МТС", "Юком", "ВЕОН Армения", зона отдыха Бужакана, насосные станции сел Бужакан, Зораван, Сараландж, Арагюх, комбинат "Абшин", кооператив "Лор", ОАО "Зораван", ООО "Флан";

в Ширакской области:

11:00-16:00 улица Сундукяна, начало проспекта Ахатанаки, улица Рыжкова, кольцевое пересечение Багратуняц, Прокуратура ШО, магазин "Корона", офис "Фасткредит", рестораны " Фаэтон " и "Ацатун" с прилегающими территориями в городе Гюмри;

11:00-17:00 села Аревик, Айгабац, Ахурянское отделение Полиции РА, центр "Мор ев Манкан", оздоровительный центр Ахуряна, газозаправочная станция "САГАСА" села Ахурян в Ахурянском районе;

в Лорийской области:

11:00-17:00 села Ехегнут и Дебед;

в Сюникской области:

10:00-14:00 села Хот, Аржис, Шинуайр, Алидзор и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами).

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители марзов (областей) по круглосуточному номеру: 080000180.