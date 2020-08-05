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 Среда, 5 Августа 2020 18:13
Карина Манукян

Депутат - о кандидате от президента в судьи КС: Подход Армена Саркисяна немного непонятен

Депутат - о кандидате от президента в судьи КС: Подход Армена Саркисяна немного непонятен

АрмИнфо.  Подход президента РА Армена Саркисяна, представившего кандидатуру  Артура Вагаршяна на должность судьи Конституционного суда, немного непонятен. Об этом 5 августа заявил журналистам депутат от <Моего шага> Николай Багдасарян после завершения заседания фракции.

Президент выдвигал кандидатуру Артура Вагаршяна еще в мае прошлого года, однако тогда данная кандидатура была отклонена парламентом. В связи с повторным выдвижением Вагаршяна, Багдасарян назвал подход президента в данном вопросе немного непонятным с учетом того, что парламент уже принимал свое решение по данной кандидатуре.

Ранее спикер парламента Армении Арарат Мирзоян подписал закон о поправках к закону "О Конституционном суде", который был принят 30 июня. В соответствии с ними, полномочия всех судей КС ограничиваются 12- ю годами. После принятия поправок были освобождены от должностей трое судей, которые проработали больше 12 лет: Альвина Гюлумян, Грант Назарян и Феликс Тохян.  Председатель суда Грайр Товмасян стал обычным судьей. Вместо них теперь будут избраны новые судьи. Одного кандидата предлагает правительство, второго - президент, третьего - Общее собрание судей. Правительство выдвинуло доктора юридических наук, профессора Ваграма Аветисяна. На общем собрании судей кандидатом в судьи КС был избран председатель кассационного суда РА Ерванд Хундкарян. Артур Вагаршян, выдвинутый президентом, является доктором юридических наук, профессором.

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