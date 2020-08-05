Среда, 5 Августа 2020 16:38

АрмИнфо. Посольство Армении в Бейруте находится в постоянном контакте с армянскими миротворцами, осуществляющим миротворческую миссию в Ливане. Об этом на своей странице в Фейсбук сообщила пресс- секретарь МИД Армении Анна Нагдалян.

"Посол Армении Ваагн Атабекян связался с ними и сегодня утром. Как сообщил посол, миротворцы осуществляют миссию на южных рубежах Ливана, которые дислоцируются на достаточно большом расстоянии от места инцидента. Жизни миротворцев ничего не угрожает, и они продолжают нести службы в естественном русле", - отметила Нагдалян.

Отметим, что армянский миротворческий контингент осуществляет миротворческую миссию в Ливане с ноября 2014 года в составе международной миссии ООН UNIFIL (The United Nations Interim Force in Lebanon). Миротворческое подразделение ВС Армении обеспечивают безопасность военного городка Шама. В данный момент в миротворческой операции в Ливане принимают участие один взвод ВС Армении.

Силы ООН в Ливане действуют с 1978 года. Совет безопасности ООН регулярно продлевает их мандат.