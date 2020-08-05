Среда, 5 Августа 2020 15:55

АрмИнфо. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в беседе с президентом Ливана Мишелем Ауном предложил помощь Еревана для преодоления последствий разрушительного взрыва в Бейруте. Об этом сообщил сам Пашинян на своей странице в Фейсбук.

"Провел телефонный разговор с президентом Ливана Мишелем Ауном. Выразил соболезнования и поддержку в связи с жертвами в результате вчерашнего взрыва в порту. Предложил помощь Армении братскому народу Ливана. Правительство Ливана сейчас проводит оценку нужд и по результатам оценки исполнительный орган Армении по необходимости примет решение", - написал Пашинян. Отметим, что мощный взрыв прогремел во вторник вечером в порту Бейрута. Как сообщили позднее в силовых структурах Ливана, сдетонировала аммиачная селитра из контрабандного груза, конфискованного с одного из судов несколько лет назад. Все эти годы взрывоопасные вещества хранились на складе в порту в ожидании их уничтожения. Нитрат аммония или аммиачная селитра используется в качестве компонента взрывчатых веществ и как азотное удобрение.

В результате взрыва погибли не менее 100 человек, более 4000 получили ранения. Взрывной волной уничтожены и повреждены десятки домов, автомобилей, во многих кварталах столицы были выбиты стекла. На месте происшествия ведется разбор завалов и поиск выживших и погибших. В стране объявлен четырехдневный траур, введен 2-х недельный режим ЧП.

Губернатор Бейрута Марван Аббуд оценил ущерб от взрыва в порту города

в $3-5 млрд. Он также заявил о гибели 10 пожарных, направленных на

место инцидента, и отметил, что жители города, оставшиеся без крова,

могут исчисляться сотнями.

Стало известно, что в результате взрыва погиб Генеральный секретарь ливанской националистической партии "Аль-Катаиб" Назар Наджарьян. Как сообщил телеканал "Аль-Арабия", в результате ЧП политик получил тяжелые ранения, его состояние оценивалось как критическое, врачи боролись за его жизнь, однако тщетно.

Как сообщало ранее АрмИнфо со ссылкой на МИД РА, в результате взрыва пострадало также и здание армянского посольства в Бейруте, официально более 100 армян пострадали. В результате взрыва имущественный и материальный ущерб нанесен и Католикосату Великого дома Киликийского.