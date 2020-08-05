Arminfo.info




﻿
 Среда, 5 Августа 2020 15:55
Марианна Мкртчян

Никол Пашинян предложил Мишелю Ауну помощь для преодоления последствий разрушительного взрыва в Бейруте

Никол Пашинян предложил Мишелю Ауну помощь для преодоления последствий разрушительного взрыва в Бейруте

АрмИнфо. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в беседе с президентом Ливана Мишелем Ауном предложил помощь Еревана для преодоления последствий разрушительного взрыва в Бейруте. Об этом сообщил сам Пашинян на своей странице в Фейсбук.

"Провел телефонный разговор с президентом Ливана Мишелем Ауном. Выразил соболезнования и поддержку в связи с жертвами в результате вчерашнего взрыва в порту.  Предложил помощь Армении братскому народу Ливана. Правительство Ливана сейчас проводит оценку нужд и по результатам оценки исполнительный орган Армении по необходимости примет решение", - написал Пашинян.  Отметим, что мощный взрыв прогремел во вторник вечером в порту Бейрута. Как сообщили позднее в силовых структурах Ливана, сдетонировала аммиачная селитра из контрабандного груза, конфискованного с одного из судов несколько лет назад. Все эти годы взрывоопасные вещества хранились на складе в порту в ожидании их уничтожения.  Нитрат аммония или аммиачная селитра используется в качестве компонента взрывчатых веществ и как азотное удобрение.

В результате взрыва погибли не менее 100 человек, более 4000 получили ранения.  Взрывной волной уничтожены и повреждены десятки домов, автомобилей, во многих кварталах столицы были выбиты стекла. На месте происшествия ведется разбор завалов и поиск выживших и погибших. В стране объявлен четырехдневный траур, введен 2-х недельный режим ЧП.

Губернатор Бейрута Марван Аббуд оценил ущерб от взрыва в порту города

в $3-5 млрд.  Он также заявил о гибели 10 пожарных, направленных на

место инцидента, и отметил, что жители города, оставшиеся без крова,

могут исчисляться сотнями.

Стало известно, что в результате взрыва погиб Генеральный секретарь ливанской националистической партии "Аль-Катаиб" Назар Наджарьян. Как сообщил телеканал "Аль-Арабия", в результате ЧП политик получил тяжелые ранения, его состояние оценивалось как критическое, врачи боролись за его жизнь, однако тщетно.

Как сообщало ранее АрмИнфо со ссылкой на МИД РА, в результате взрыва пострадало также и здание армянского посольства в Бейруте, официально более 100 армян пострадали.  В результате взрыва имущественный и материальный ущерб нанесен и Католикосату Великого дома Киликийского.

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
Введите код     

Лента новостей
В Армении будут сняты некоторые ограничения, введенные в связи с режимом чрезвычайного положенияВ Армении будут сняты некоторые ограничения, введенные в связи с режимом чрезвычайного положения
Министр: Для предотвращения распространения коронавируса необходимо усилить противоэпидемиологические нормы, а не наоборотМинистр: Для предотвращения распространения коронавируса необходимо усилить противоэпидемиологические нормы, а не наоборот
Премьер-министр РА: К счастью, ситуация с коронавирусом в Армении продолжает улучшатьсяПремьер-министр РА: К счастью, ситуация с коронавирусом в Армении продолжает улучшаться
У премьер-министра прошло совещание по проектам изменений в образовательной сфереУ премьер-министра прошло совещание по проектам изменений в образовательной сфере
ЗАО ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях 6 августа
Читать больше



Эксперты
Эксперт: Алиевым невыгодна большая война на КавказеЭксперт: Алиевым невыгодна большая война на Кавказе
Прогноз: Усугубление нестабильности в Азербайджане сожмет братские объятия Турции до хруста костейПрогноз: Усугубление нестабильности в Азербайджане сожмет братские объятия Турции до хруста костей
Малашенко: Молчание Москвы обусловлено опытом прошлогоМалашенко: Молчание Москвы обусловлено опытом прошлого
Читать больше
Комментируемые
"Госуслуги" предоставил информацию об очередных вывозных рейсах из Армении в Россию
Абитуриенты пообещали продолжать свою борьбу за поступление в вуз в ежедневном режимеАбитуриенты пообещали продолжать свою борьбу за поступление в вуз в ежедневном режиме
Армянский эксперт уличил посла США в попирании презумпции невиновности, при оценке армяно-азербайджанских столкновений в Лос-АнджелесеАрмянский эксперт уличил посла США в попирании презумпции невиновности, при оценке армяно-азербайджанских столкновений в Лос-Анджелесе
Посольство России в Армении: Вывозной рейс Ереван-Москва состоится 1 августаПосольство России в Армении: Вывозной рейс Ереван-Москва состоится 1 августа
МИД РА: Армения поддерживает с Россией партнерские отношения, которые строятся на принципах равноправия, дружбы, вековых связейМИД РА: Армения поддерживает с Россией партнерские отношения, которые строятся на принципах равноправия, дружбы, вековых связей
Леонид Калашников: Глупо думать, что ОДКБ вступит в войну с АзербайджаномЛеонид Калашников: Глупо думать, что ОДКБ вступит в войну с Азербайджаном
Сергей Лавров и Ара Абрамян обсудили ситуацию на армяно-азербайджанской границеСергей Лавров и Ара Абрамян обсудили ситуацию на армяно-азербайджанской границе
Эксперт: Алиевым невыгодна большая война на КавказеЭксперт: Алиевым невыгодна большая война на Кавказе
Арцрун Ованнисян: 13 июля войдет в историю как день боевого применения боевых БПЛА армянского производстваАрцрун Ованнисян: 13 июля войдет в историю как день боевого применения боевых БПЛА армянского производства
Роберт Кочарян:  Будущее Армении – в организованном государствеРоберт Кочарян:  Будущее Армении – в организованном государстве
Президент Армении еще раз выступил против нового налога на имущество: это лишь кажется, что любой закон - это лишь арифметика, но за этой арифметикой человеческие жизниПрезидент Армении еще раз выступил против нового налога на имущество: это лишь кажется, что любой закон - это лишь арифметика, но за этой арифметикой человеческие жизни
МИД Арцаха: Азербайджана пытается переложить вину за отсутствие результатов в переговорном процессе на представителей МГ ОБСЕМИД Арцаха: Азербайджана пытается переложить вину за отсутствие результатов в переговорном процессе на представителей МГ ОБСЕ
Спикер: Все должны осознавать, что нося маски, мы спасаем жизни людейСпикер: Все должны осознавать, что нося маски, мы спасаем жизни людей
<МТС Армения>  запустит  программу <Здравствуй, малыш><МТС Армения>  запустит  программу <Здравствуй, малыш>
Президент  Армении не намерен подписывать принятый парламентом законПрезидент  Армении не намерен подписывать принятый парламентом закон
Поиск по дням

2013 , 2014