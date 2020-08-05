Среда, 5 Августа 2020 15:52

АрмИнфо.Пандемия стала причиной перераспределения работы, обязательств и ресурсов в разных организациях. Глава отдела управления персоналом IDBank-а СонаМанучарян рассказывает об организации работы в новой реальности.

Уже 5 месяцев, как предприятия нашей страны по большей части работают удаленно. Какие трудности создает удаленная работа и каковы ее преимущества?

С момента объявления чрезвычайного положения IDBank реорганизовал работу сотрудников: всего за несколько дней была предоставлена техническая поддержка для удаленной работы более 50% наших сотрудников, должна отметить, что переход прошел настолько слаженно, что не возникло никаких трудностей. Уже почти 5 месяцев мы работаем удаленно, и я с радостью отмечу, что ни один рабочий процесс не был приостановлен, было запущено многоновых проектов, имеющих стратегическое значение для Банка, более того, при необходимости, мы полностью обеспечили замену зараженных или самоизолированных сотрудников.

Сотрудники, работающие в Банке, были обеспечены всем необходимым для максимальной защиты.

К сожалению, как везде, так и у нас были случаи заражения и самоизоляции, но сотрудники получали 100%-ую зарплату. Более того, как известно, с 1-го июля изменен порядок расчета социальных выплат, определенный Законом РА о накопительных пенсиях, и Банк решил возместить взносы сотрудников на социальное обеспечение, то есть Банк оплатит суммы, устанавливаемые новыми ставками накопительных пенсионных отчислений, и наши сотрудники и в этом случае материально не пострадают.

Сокращений в Банкене было, а текучесть была сохранена в пределах 3%. Это отличный показатель, свидетельствующий о том, что сотрудники чувствуют себя ,,в своей тарелке'', а работодатель дает им психологическую и финансовую уверенность.

Тем не менее, удаленная работа может также спровоцировать трудности. Как решаются данные проблемы в IDBank-е, если такие есть?

Как я отметила, уже 5 месяцев мы работаем удаленно: знаете, если это было бы 1-2 недели или месяц, то было бы достаточно трудно оценить удаленную работу как со стороны сотрудника, так и работодателя. Но 5 месяцев - достаточный период, чтобы воспринять наши новые рабочие условия и оценить эффективность. Так как отдел управления персоналом отвечает также за психологический климат организации, недавно мы провели опрос среди сотрудников и выяснили, что их основное беспокойство связано с недостатком общения: многие отмечали, что, учитывая положительные стороны «стационарной работы» в нашей команде, теплую атмосферу и активную рабочую жизнь, они действительно соскучились по коллегам. Так что сейчас мы работаем над введением таких механизмов, которые предоставят возможность организовать дистанционные встречи между сотрудниками и мероприятия, чтобы хотя бы частично восполнить недостаток общения, пока вновьпоявится возможность организовать большие командные мероприятия. Хотя, должна отметить, что даже во время удаленной работы мы не забываем отмечать дни рождения наших сотрудников, их успехи и продвижения, а 1-го июня как всегда порадовали детей наших сотрудников подарками и сюрпризами, то есть как работодатель мы делаем все для сохранения всех рабочих «радостей». В то же время должна отметить, что со стороны рабочих контактов не было никаких упущений: все встречи и деловые обсуждения осуществляются онлайн, мы продолжаем реализовывать запланированные проекты, и даже есть мнение, что удаленная работа дала возможность осуществить еще больше проектов, учитывая гибкий рабочий график.

Поговорим о проектах: какие новости есть у вас на данный момент?

Мы отмечали уже много раз, что Банк выдвигает образовательные инициативы, а студенты старших курсов постоянно интересуются, когда же стартует новый этап программы «Построй свою карьеру с IDBank-ом», так как у них много друзей, уже ставших членами команды IDBank-а именно благодаря этой программе. С радостью отмечу, что независимо от чрезвычайного положения, мы дали старт очередному этапу. Следуя всем противоэпидемическим правилам, определив смены и благоприятные условия для обучения, на данный момент в рамках программы «Построй свою карьеру с IDBank-ом» 11 студентов проходят практику в разных филиалах Банка, а скоро начнутся и теоретические занятия, которые будут проходить дистанционно. После обучения, в случае отличных результатов, студенты, не имеющие опыта работы, присоединятся к нашей большой команде, которая, кстати, во время эпидемии пополнилась более чем 40 сотрудниками, так как мы продолжаем процессы расширения, цифровизации и автоматизации. В нашей культуре добавилось дистанционное вовлечение сотрудников: фактически у нас есть сотрудники, начавшие работу именно дистанционно.

Список цифровых услуг IDBank-а расширяется, а как насчет внутренней цифровизации?

IDBank известен как инновационный, цифровой банк, и мы уверены, что цифровизация должна проводиться не только для клиентов, но и для сотрудников. Этот процесс предполагает довести до конца создание рабочего портала, соответствующего международным стандартам. Рабочий портал предоставит возможность нашим сотрудникам следить за новостями и за всеми событиями в Банке, здесь доступным образом будут представлены также банковские продукты и все необходимые правовые акты, которые нужны во время работы. Для наших сотрудников будут действовать блоги, влоги и многие другие интересные подразделы, которые дополнят их будни. По большому счету это решит вопрос недостатка общения, отмеченный сотрудниками в опросе, так как предоставит отличную возможность поделиться мыслями о разных рабочих и персональных темах на одной платформе.

Придавая значение развитию и переквалификации сотрудников, Банк также ведет работу по направлению создания учебного центра Банка, который будет иметь также онлайн версию. Благодаря онлайн порталу, сотрудники получат возможность переквалифицироваться не только в Банке, но и через онлайн платформу. Думаю, что это будет отличным инструментом для развития сотрудников в данный период, давая возможность в одной платформе найти курсы, направленные на обязательный для них профессиональный рост и развитие и пройти учебный процесс в удобное для них время. Цифровизацию проходят и другие инструментарии отдела управления персоналом, включая некоторые компоненты вовлечения и обязанностей, которые значительно повлияют на эффективность работы, сэкономят время и ресурсы.

Вернемся к эпидемии, то есть к условиям, продиктованным эпидемией. Как глава отдела управления персоналом, какие важные качества выделите, каким требованиям должен соответствовать сотрудник для выполнения удаленной работы? По каким принципам Вы выбираете своих новых сотрудников и изменились ли подходы HR?

В начале эпидемии мы опубликовали материал на нашем сайте, в котором давали 10 советов нашим кандидатам для подготовки к дистанционному интервью. Первое впечатление во время встречи с потенциальным работодателем - самое важное, особенно во время дистанционного интервью это еще более обязывает, так как для нашего общества это остается самым инновационным подходом. В ряде советов самым важным условием было подготовиться к интервью, быть информированным о работодателе, точно понимать профессиональные качества, ожидаемые от позиции, а также уметь хорошо представить успехи и опыт. Конечно, во время дистанционного интервью необходимо также удостовериться в технической обеспеченности, чтобы встреча прошла гладко. Удаленная работа прежде не имела такой распространенности в нашей стране, и как работодатель, мы прекрасно понимаем, что для привыкания к этой модели необходимо время и новые навыки как сотрудникам, так и руководителям. Важно иметь рабочий режим, чтобы сотрудник даже при работе из дома мог сохранять баланс между работой и личной жизнью/семьей. Важное условие - проявлять одинаковый подход к работе, создавать правильные связи с коллегами, сохранять личные и деловые отношения, быть готовым к гибкости и самое важное - сконцентрироваться на результатах и успехах работы.