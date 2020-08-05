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 Среда, 5 Августа 2020 15:41
Карина Манукян

Следственный комитет изучит правомерность выдвижения в предыдущие годы Рубена Айрапетяна в депутаты

Следственный комитет изучит правомерность выдвижения в предыдущие годы Рубена Айрапетяна в депутаты

АрмИнфо.По поручению Генерального прокурора, соответствующие публикации в прессе касательно правомерности выдвижения в предыдущие годы кандидатуры экс-главы ФФА Рубена Айрапетяна, являющего гражданином другой страны, на должность депутата НС РА, направлены в Следственный комитет. Об этом на своей странице в Facebook написал советник прокурора Гор Абрамян.

Как отметил Абрамян, решение принято, чтобы вышеуказанные обстоятельства стали предметом обсуждения в рамках уголовного дела, расследуемого в отношении Айрапетяна. <Прокуратура будет последовательна в вопросе предоставления соответствующей правовой оценки, исходя из полученных следствием результатов>, - подчеркнул он.

Добавим, что ранее ряд СМИ со ссылкой на прокуратуру сообщили о том, что Рубен Айрапетян с 2003 г. является гражданином России. Между тем с 2003-го по 2012-ый он являлся депутатом НС РА, и даже возглавлял постоянную комиссию по финансовым, бюджетным и экономическим вопросам.

Рубен Айрапетян и его сын Рафик Айрапетян обвиняются в самоуправстве, преднамеренном и незаконном лишении человека свободы; по данному факту возбуждено уголовное дело. Согласно СК, потерпевшей стороной является бывший исполнительный директор расположенного близ Севана ресторанного комплекса <Арснакар> Г.Ш. Данный комплекс принадлежит семье Айрапетянов. В ходе следствия выяснилось, что Г.Ш. в августе 2015 года взял в банке кредит в 52 млн. драмов, часть из которого он направил на сам ресторан, а 30 млн. драмов, без ведома собственников ресторана, использовал для открытия собственного такси-сервиса. Узнав об этом, отец и сын Айрапетяны с группой лиц незаконно лишили его свободы в одном из коттеджей близ Еревана, где он периодически подвергался физическому насилию. Далее, под давлением, у Г.Ш. и его близких и родных в уплату долга были взяты автомобили, драгоценности, по частям - порядка $40 тыс.  Помимо этого, Айрапетяны в октябре 2016 года оформили на себя квартиру Г.Ш.

Второе уголовное дело против Айрапетяна возбуждено по фактам того, что в 2014 году Рубен Айрапетян от имени ФФА отказался от земли стоимостью в 800 млн драмов в пользу мэрии Еревана. После этого при помощи тогдашнего мэра Еревана Тарона Маргаряна и других должностных лиц столичного муниципалитета в 2015 году был проведен фиктивный аукцион, в результате которого  земля по частям была куплена всего за 169 млн  драмов лицами, имеющими связи с главой ФФА. За этим последовало подписание ряда документов о передаче земли в дар, в конце концов, она оказалась зарегистрирована на членов семьи Айрапетяна и его близких.

Айрапетян находится на территории России, куда он, по словам защиты, уехал для прохождения лечения, и не может вернуться из-за ситуации с коронавирусом. Ранее российская сторона прекратила розыск в его отношении на своей территории, однако письменные обоснования от Генпрокуратуры РФ в Генпрокуратуру РА еще не поступили. 

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