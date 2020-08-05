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 Среда, 5 Августа 2020 14:41
Александр Аванесов

Какие документы при трудоустройстве в РФ должен предоставить гражданин Армении

Какие документы при трудоустройстве в РФ должен предоставить гражданин Армении

АрмИнфо. Работодатель при пребывании в РФ гражданина Армении более 30 дней должен поставить его на миграционный учет по месту пребывания, уведомив территориальный орган МВД России. Такое разъяснение дает Роструд на портале "Онланйинспекция. рф".

Согласно источнику, работодатель обязан уведомить территориальный орган МВД России о заключении и прекращении (расторжении) с гражданином Армении трудового договора не позднее трех рабочих дней с даты его заключения или прекращения (расторжения).  Оформление приема на работу граждан Армении осуществляется в том же порядке, что и оформление граждан РФ.

При приеме на работу гражданин Армении также должен предъявить работодателю договор (полис) добровольного медицинского страхования, за исключением случаев, когда между работодателем и медицинской организацией заключен договор об оказании данному гражданину платных медицинских услуг.

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