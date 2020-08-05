Среда, 5 Августа 2020 12:52

АрмИнфо.По последним данным жертвами взрыва в порту Бейрута стали 6 армян. Об этом на своей странице в Фейсбук сообщила пресс- секретарь МИД Армении Анна Нагдалян.

При этом она добавила, что в МИД РА сформирована рабочая группа для координации действий с ливанской кризисной структурой для оказания адресной помощи.

"Посольство Армении в Ливане находится в постоянном контакте с местными компетентными структурами для совместной оценки нужд ливанской стороны и круг содействия.

Параллельно с этим сохраняется связь с армянскими общинными структурами для оценки их нужд. Армянское диппредставительство работает в чрезвычайном режиме, действует горячая линия", - отметила Нагдалян, при этом призвав представителей СМИ при наличии вопросов связываться с ней, тем самым позволив посольству осуществлять бесперебойную работу для оказания содействия нашим соотечественникам.

При этом представитель армянского внешнеполитического ведомства пообещала предоставлять дополнительную информацию по ситуации в Бейруте по мере получения новых данных.

Отметим, что мощный взрыв прогремел во вторник вечером в порту Бейрута. Как сообщили позднее в силовых структурах Ливана, сдетонировала аммиачная селитра из контрабандного груза, конфискованного с одного из судов несколько лет назад. Все эти годы взрывоопасные вещества хранились на складе в порту в ожидании их уничтожения. Нитрат аммония или аммиачная селитра используется в качестве компонента взрывчатых веществ и как азотное удобрение.

В результате взрыва погибли не менее 100 человек, более 4000 получили ранения. Взрывной волной уничтожены и повреждены десятки домов, автомобилей, во многих кварталах столицы были выбиты стекла. На месте происшествия ведется разбор завалов и поиск выживших и погибших. В стране объявлен четырехдневный траур, введен 2-х недельный режим ЧП.

Стало известно, что в результате взрыва погиб Генеральный секретарь ливанской националистической партии "Аль-Катаиб" Назар Наджарьян. Как сообщил телеканал "Аль-Арабия", в результате ЧП политик получил тяжелые ранения, его состояние оценивалось как критическое, врачи боролись за его жизнь, однако тщетно.

Как сообщало ранее АрмИнфо со ссылкой на МИД РА, в результате взрыва пострадало также и здание армянского посольства в Бейруте, официально более 100 армян пострадали. В результате взрыва имущественный и материальный ущерб нанесен и Католикосату Великого дома Киликийского.