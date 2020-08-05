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 Среда, 5 Августа 2020 11:58
Карина Манукян

Завершено предварительное следствие по делу о нападении на вице-спикера

Завершено предварительное следствие по делу о нападении на вице-спикера

АрмИнфо. Завершено предварительное следствие по делу о напрадении на вице-спикера армянского парламента Алена Симоняна.

По совокупности достаточных доказательств, добытых по уголовному делу, расследованному в Специальной следственной службе РА, было установлено, что 29 апреля около 17:05 Ален Симонян, заметив на территории парка <Парк Малибу> в Ереване главу движения <Адеквад> Артура Даниеляна, поздоровался с ним, однако последний, с целью подчеркнуть преимущество своей личности, озвучил оскорбления в адрес вице-спикера и его родителей. После шокированный Симонян ударил один раз лбом в нос Даниеляна, и между ними началась потасовка.

Даниелян, игнорируя факт нахождения в многолюдном парке Еревана, являющемся общественным местом, в присутствии людей, проводящих свой отдых на этой территории, из хулиганских побуждений, продолжал умышленно грубо нарушать общественный порядок, проявляя неприкрытое пренебрежение и откровенно неуважительное отношение к обществу, ругался в адрес Симоняна, применил в отношении него насилие, ударил его по голове и по другим частям тела, причинив ему телесные повреждения.

Даниэлян, игнорируя призывы приблизившихся к нему граждан прекратить насилие, продолжил хулиганские действия, в ходе которых нанес удары вице-спикеру НС, затем преследовал уже уходящего Симоняна, озвучивая в его адрес ругательства сексуального характера.

За совершение вышеуказанного преступного деяния Артуру Даниеляну предъявлено обвинение по части 2 статьи 258 УК РА.

В ходе предварительного следствия выяснилось, что момент нанесения удара Даниеляну Симонян находился в состоянии сильного душевного волнения, что подтверждено фактическими данными, полученными по уголовному делу. 30 июля было принято решение о неосуществлении уголовного преследования в отношении Симоняна на основании отсутствия в его деянии состава преступления.

Орган, осуществляющий производство, посчитав приобретенные доказательства достаточными для составления обвинительного заключения по уголовному делу и направления дела в суд, сообщил об этом потерпевшему и его представителю, обвиняемому и его защитнику, предоставив им материалы уголовного дела для ознакомления. 

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