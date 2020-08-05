Среда, 5 Августа 2020 11:56

АрмИнфо.По данным на 11:00 5 августа, в Армении выявлено 288 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщил Единый информационный центр. Согласно источнику, выздоровели еще 478 пациентов.

В общей сложности, в республике было подтверждено 39586 случаев коронавируса, выздоровели 30850 человек, скончались 770. За последние сутки болезнь унесла жизни двух человек в возрасте 63-х и 64-х лет; у всех них были сопровождающие хронические заболевания. На данный момент фактическое лечение получают 7738 пациентов. В общей сложности, в республике было проведено 170012 тестов на коронавирус (из них 1848 - за последние сутки)