Среда, 5 Августа 2020 11:46

АрмИнфо. Католикос Великого Дома Киликийский Арам Первый посетил армянонаселенные районы Бейрута после взрыва в порту. Арама Первого сопровождал мэр Бурдж-Хамуда Мартик Погосян. Визит Католикоса транслировался в прямом эфире на официальной странице Cilicia TV в Facebook. На видео видны поврежденные здания, разбитые стекла.

Позже стало известно, что в результате взрыва имущественный и материальный ущерб нанесен и Католикосату Великого дома Киликийского.

Стало известно, что повреждены двери, люстры и окна Кафедрального собора в Антилиасе. Такой же ущерб нанесен Патриаршему покою, армянским научным и педагогическим центрам, музею <Киликия>.

Отметим, что мощный взрыв прогремел во вторник вечером в порту Бейрута. Как сообщили позднее в силовых структурах Ливана, сдетонировала аммиачная селитра из контрабандного груза, конфискованного с одного из судов несколько лет назад. Все эти годы взрывоопасные вещества хранились на складе в порту в ожидании их уничтожения. Нитрат аммония или аммиачная селитра используется в качестве компонента взрывчатых веществ и как азотное удобрение.

В результате взрыва погибли не менее 78 человек, более 4000 получили ранения. Взрывной волной уничтожены и повреждены десятки домов, автомобилей, во многих кварталах столицы были выбиты стекла. На месте происшествия ведется разбор завалов и поиск выживших и погибших. В стране объявлен четырехдневный траур.

Стало известно, что в результате взрыва погиб Генеральный секретарь ливанской националистической партии "Аль-Катаиб" Назар Наджарьян. Как сообщил телеканал "Аль-Арабия", в результате ЧП политик получил тяжелые ранения, его состояние оценивалось как критическое, врачи боролись за его жизнь, однако тщетно. Как сообщало ране АрмИнфо со ссылкой на МИД РА, в результате взрыва пострадало также и здание армянского посольства в Бейруте, есть жертв и среди армянской общины.