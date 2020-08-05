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 Среда, 5 Августа 2020 11:39
Марианна Мкртчян

МИД Армении: Трое армян погибли и около 100 пострадали в результате взрыва в порту Бейрута

МИД Армении: Трое армян погибли и около 100 пострадали в результате взрыва в порту Бейрута

АрмИнфо.По последним данным трое армян погибли и около 100 пострадали в результате взрыва в порту Бейрута. Об этом на своей странице в Фейсбук сообщила пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян.

При этом она добавила, что взрыв в порту нанес серьезный ущерб как армянонаселенным районы Бейрута, так и всему городу: обрушились здания, пострадали церкви, повреждено также здание Айказянского университета.

Представитель армянского внешнеполитического ведомства не исключила увеличения числа жертв среди армянского населения Бейрута, поскольку до сих пор много пропавших без вести лиц.

"В настоящее время вместе с нашими партнерами рассматриваются и оцениваются различные сценарии оказания адресной первой помощи братскому народу Ливана", - отметила Нагдалян.

Отметим, что мощный взрыв прогремел во вторник вечером в порту Бейрута. Как сообщили позднее в силовых структурах Ливана, сдетонировала аммиачная селитра из контрабандного груза, конфискованного с одного из судов несколько лет назад. Все эти годы взрывоопасные вещества хранились на складе в порту в ожидании их уничтожения.  Нитрат аммония или аммиачная селитра используется в качестве компонента взрывчатых веществ и как азотное удобрение.

В результате взрыва погибли не менее 78 человек, более 4000 получили ранения.  Взрывной волной уничтожены и повреждены десятки домов, автомобилей, во многих кварталах столицы были выбиты стекла. На месте происшествия ведется разбор завалов и поиск выживших и погибших. В стране объявлен четырехдневный траур.

Стало известно, что в результате взрыва погиб Генеральный секретарь ливанской националистической партии "Аль-Катаиб" Назар Наджарьян. Как сообщил телеканал "Аль-Арабия", в результате ЧП политик получил тяжелые ранения, его состояние оценивалось как критическое, врачи боролись за его жизнь, однако тщетно.

Как сообщало ранее АрмИнфо со ссылкой на МИД РА, в результате взрыва пострадало также и здание армянского посольства в Бейруте. результате взрыва имущественный и материальный ущерб нанесено и Католикосату Великого дома Киликийского. 

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