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 Вторник, 4 Августа 2020 22:55
Марианна Мкртчян

В результате мощного взрыва в Бейруте повреждение получило здание посольства Армении в Ливане

В результате мощного взрыва в Бейруте повреждение получило здание посольства Армении в Ливане

АрмИнфо.В результате мощного взрыва в Бейруте повреждение получило здание посольства Армении в Ливане. Об этом на своей странице в Фейсбук сообщила пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян. «Посольство Армении в Ливане находится на связи с компетентными органами Ливана и главами местных общинных организаций. В армянских районах, как и во всем Бейруте, разрушения ощутимые.

На данный момент есть предварительная информация о гибели одного армянина и ранении нескольких – различного рода травмы, преимущественно от разбитых стекол в домах. От взрыва частично пострадало и здание посольства Армении в Ливане. Данные о возможных жертвах, раненых и разрушениях уточняются, и будет предоставлена дополнительная информация», - проинформировала Нагдалян. Стало известно, что в результате взрыва погиб Генеральный секретарь ливанской националистической партии "Аль-Катаиб" Назар Наджарьян. Как сообщил телеканал "Аль-Арабия", в результате ЧП политик получил тяжелые ранения, его состояние оценивалось как критическое, врачи боролись за его жизнь, однако тщетно.

Во вторник в ливанской столице около порта прогремел мощный взрыв, которому предшествовал небольшой хлопок, через пять минут появился белый и черный дым. После произошел взрыв, затем в небо поднялся красный столб дыма. По данным Национального информационного агентства Ливана, эпицентром мощного взрыва в порту Бейрута стал склад пиротехники. По последним данным, вы результате взрыва погибли как минимум 10 человек. Сотни человек получили ранения, в окрестных домах, а также в строениях в нескольких километрах от эпицентра взрывной волной выбило стекла. Министр здравоохранения Ливана Хамед Хасан заявил, что госпитали в Бейруте переполнены после происшествия. Он отметил, что раненых следует везти в медучреждения за пределами ливанской столицы.

Как заявил губернатор Бейрута, в результате происшествия пострадала половина города. Премьер-министр Ливана Хассан Дияб объявил среду днем траура в связи с жертвами мощного взрыва в Бейруте.

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