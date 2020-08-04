Вторник, 4 Августа 2020 20:29

АрмИнфо. Пресс-секретарь премьер-министра РА Мане Геворкян прокомментировала распространенную сегодня информацию о том, что в результате хакерской атаки со стороны Азербайджане из системы управления серверами правительства Армении был выкачан большой объем информации.

На своей странице в Facebook пресс-секретарь премьер-министра написала, что в ходе работы, проводимой Службой национальной безопасности, было обнаружено, что в Интернете циркулирует скриншот экрана компьютера, на котором изображен рабочий процесс системы управления сервером правительства РА. Однако это не означает извлечения 55 терабайт информации. СНБ продолжает работу по выяснению происхождения упомянутой фотокопии и проверке информации о проникновении в государственные серверы. Напомним, что ранее сегодня медиаэксперт по информационной безопасности Самвел Мартиросян на своей странице в Фейсбук разместил сообщение, в котором озвучил сообщение азербайджанских хакеров о том, что последним якобы удалось получить доступ к внутренней сети правительства Армении и вывести 55 терабайт информации. <Не спрашивайте меня, является ли это правдой или нет. Я не в курсе. Просто было бы хорошо услышать комментарии. И понять, когда, наконец, Армения будет иметь единый центр кибербезопасности, когда будет поставлен вопрос о защите критической инфраструктуры? И наконец, когда мы услышим, что кто-то будет привлечен к ответственности за безалаберность? Было столько утечек, и мы ни разу не услышали, что обнаружили ее причину и ответственного за это>, - посетовал он. Позже Мартиросян сказал, что данные нескольких десятков сотрудников аэропорта <Звартноц> были выкачаны из-за возможного нападения азербайджанских хакеров.

Согласно предоставленной информации корреспонденту АрмИнфо в телефонном разговоре с пресс-секретарем Министерства высокотехнологической информации, стратегия кибербезопасности пока находится еще в процессе разработки и вскоре будет утверждена. Будет создана соответствующая структура - Центр кибербезопасности.