Вторник, 4 Августа 2020 20:22

АрмИнфо. Защитник прав человека направил в город Джермук группу быстрого реагирования в связи с появившимися сигналами о задержании активистов.

Как сообщили АрмИнфо в офисе Омбудсмена, в ходе визита представители Защитника проведут частные беседы с задержанными, ознакомятся с состоянием их прав и основаниями для их задержания.

<Защитник прав человека следит за событиями вокруг рудника Амулсар с раннего утра. Представители омбудсмена находятся в постоянном контакте с полицией, муниципалитетом Джермука и другими органами местного самоуправления, а также отслеживают протесты. В рамках своей компетенции Защитник прав человека продолжает уделять внимание событиям вокруг рудника Амулсар>, - говорится в сообщении офиса Омбудсмена.

Отметим, что на золотоносном месторождении Амулсар ситуация накалилась после демонтажа охранной организацией Lydian Armenia вагонов-домиков активистов, что вызвало возмущение экологов и ряда местных активистов. В результате, в настоящее время ситуация вокруг рудника продолжает оставаться крайне напряженной. К месту скопления людей стянуты усиленные наряды полиции. Появились и первые сообщения о задержаниях.

Отметим, что экологические активисты выступают против освоения месторождения, считая, что оно может нанести непоправимый урон флоре и фауне всего региона. Уже длительное время они блокируют все подходы к Амулсару, не давая возможности развернуть фронт работ.

Амулсарское месторождение является вторым по величине запасов в Армении. Согласно информации компании, месторождение содержит около 73733 кг золота со средним содержанием 0,78 г на тонну, а также 294.367 тонн серебра со средним содержанием 9.29 г на тонну. Oно расположено на юго-востоке страны, в 13 км от курортного города Джермук, в междуречье рек Арпа и Воротан. Экологи и рядовые граждане обеспокоены тем, что эксплуатация рудника может привести к загрязнению минеральных подземных вод Джермука и озера Севан. Помимо водного бассейна, обеспокоенность общественности вызывает и возможное наличие на месторождении запасов урана. Общая стоимость Амулсарского проекта составляет $370 млн. Срок эксплуатации месторождения составляет 10 лет и 4 месяца, при этом в ежегодном разрезе планируется добывать в среднем 200 тыс. унций золота. Добавим, что Lydian Armenia, которая осваивает рудник, является дочерней компанией британского оффшора Lydian International.