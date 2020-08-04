Вторник, 4 Августа 2020 18:18

АрмИнфо.Новоназначенный министр охраны природы РА Романос Петросян назвал пути решения сложной ситуации на озере Севан.

В ходе пресс-конференции, организованной 4 августа армянской сдужбой радио <Свобода>, Петросян отметил, что на Севане предстоит огромный объем работ. В частности, речь идет о пресечении незаконной деятельности свыше 300 хозяйствующих субъектов, и демонтаже незаконных построек, конструкций и инфраструктур. Кроме того, приоритетной задачей является строительство очистительных станций, поскольку в Севан поступают сточные воды с десятков прилегающих населенных пунктов.

Петросян также отметил, что восстановление экосистемы должно осуществляться параллельно с повышением уровня воды озера и очистительными работами в связи с ушедшими под воду береговыми территориями. В числе негативных явлений, которые сегодня нуждаются в решении, министр назвал также цветение Севана.

Добавим, что в этом году, как в 2019-ом и 2018-ом, на Севане наблюдается цветение воды из-за сине-зеленых водорослей, что экологи связывают с тем, что в предыдущие годы программа по повышению уровня озера не осуществлялась должным образом. В итоге, из-за постоянных колебаний уровня Севана, начались процессы заболачивания, что отрицательно сказалось на экосистеме озера.