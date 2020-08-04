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 Вторник, 4 Августа 2020 18:14
Карина Манукян

Романос Петросян пообещал представить позицию по Амулсарскому проекту

Романос Петросян пообещал представить позицию по Амулсарскому проекту

АрмИнфо. Новоназначенный министр охраны природы РА Романос Петросян пообещал представить свою позицию по Амулсарскому проекту.

В ходе пресс-конференции, организованной 4 августа армянской сдужбой радио <Свобода>, Петросян признал, что на данный момент не компетентен в данном вопросе, и нуждается в тщательном изучении имеющихся фактов.  При этом, по его словам, будет учтена также позиция экологов и зеленых активистов. Как пояснил министр, его официальная позиция должна быть обоснована именно фактами. При этом Петросян напомнил, что премьер- министр РА Никол Пашинян неоднократно указывал, что эксплуатация Амулсара возможна исключительно в условиях гарантий управления рисками и вызывающими озабоченность факторами. При отсутствии гарантий эксплуатации рудника, как заметил министр, быть не должно.

Отвечая на вопрос касательно сегодняшней ситуации на Амулсаре, которая накалилась после демонтажа охранной организацией Lydian Armenia вагонов-домиков активистов, то здесь Петросян отметил, что на данный момент министерство не имеет какого-либо мандата вмешиваться в ситуацию, поскольку она не сопряжена напрямую с экологическими аспектами. Между тем Петросян призвал стороны к сдержанности и действию исключительно в рамках закона, сообщив, что утром он связался с руководством ряда ведомств, и ситуация находится под их наблюдением.

Амулсарское месторождение является вторым по величине запасов в Армении. Согласно информации компании, месторождение содержит около 73733 кг золота со средним содержанием 0,78 г на тонну, а также

294.367 тонн серебра со средним содержанием 9.29 г на тонну. Oно расположено на юго-востоке страны, в 13 км от курортного города Джермук, в междуречье рек Арпа и Воротан. Экологи и рядовые граждане обеспокоены тем, что эксплуатация рудника может привести к загрязнению минеральных подземных вод Джермука и озера Севан. Помимо водного бассейна, обеспокоенность общественности вызывает и возможное наличие на месторождении запасов урана.

Общая стоимость Амулсарского проекта составляет $370 млн. Срок эксплуатации месторождения составляет 10 лет и 4 месяца, при этом в ежегодном разрезе планируется добывать в среднем 200 тыс. унций золота.  Добавим, что Lydian Armenia является дочерней компанией британского оффшора Lydian International. 

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