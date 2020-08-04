Вторник, 4 Августа 2020 17:23

АрмИнфо. Еще одно областное медучреждение, выделенное под борьбу с COVID-19, возвращается к прежнему режиму работы. С 1 августа прекратило свою работу отделение для больных коронавирусом в МЦ <Дилижан>.

Как говорится в сообщении медцентра, здание прошло полную дезинфекцию, больница действует в прежнем нормальном режиме, и готова принять пациентов.

Напомним, что в Армении больничные мощности были усилены в связи с ростом числа новых случаев коронавируса. Ранее глава Минздрава РА Арсен Торосян сообщил о том, что в связи со стабилизацией ситуации с COVID-19, ряд выделенных под лечение коронавируса медучреждений вернутся к прежнему режиму работы. Речь идет не только о тенденции снижения числа новых случаев коронавируса, но и снижении числа больных, проходящих фактическое лечение. Ранее о возвращении к нормальному режиму работы сообщил вовлеченный в борьбу с коронавирусом медцентр Веди.

В общей сложности, в республике было подтверждено 39298 случаев коронавируса, выздоровели 30372 человека, скончались 768. На данный момент фактическое лечение получают 7930 пациентов.