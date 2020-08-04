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 Вторник, 4 Августа 2020 17:21
Карина Манукян

По факту незаконного отчуждения территории парка в городе Абовян возбуждено уголовное дело

По факту незаконного отчуждения территории парка в городе Абовян возбуждено уголовное дело

АрмИнфо.  Губернатор Котайкской области Армении направил Генеральному прокурору РА письмо о незаконном отчуждении территории парка на улице России города Абовян, осуществленном с применением преступных механизмов. Аналогичные заявления были получены также от ряда граждан. По поручению генпрокурора РА письмо и заявление губернатора направлены в Главное управление уголовной полиции РА для подготовки материалов в Уголовно­процессуальном порядке.

Как сообщает Генпрокуратура, по материалам, подготовленным в Главном управлении Полиции РА, были получены фактические данные о том, что бывший глава общины Абовян Котайкской области РА, используя свое должностное положение вопреки интересам службы и нарушая требования законодательства и соответствующего решения правительства, 16 сентября 2010 г. утвердил отчуждаемый с аукциона участок площадью 782,3 кв. м, находящийся на улице России в городе Абовян, являющийся собственностью городской общины Абовяна, в качестве территории, имеющей общественное функциональное значение. Между тем, согласно утвержденному Правительством РА генпланом города Абовян, данная территория является частью зеленой парковой зоны Далее указанный план был представлен в абовянское территориальное подразделение Государственного комитета кадастра недвижимости РА, сотрудники которого не провели дополнительных проверок, чтобы выяснить истинное целевое назначение земельного участка, указанного в представленном проекте. 28 сентября на имя общины Абовян было составлено и передано свидетельство о регистрации права собственности на недвижимость, представив указанный земельный участок как имеющий значение для общественной застройки.  25 марта 2011 г. бывший руководитель общины Абовян, являясь руководителем уполномоченного органа, организующего аукцион, и организатором аукциона, злоупотребив должностным положением, поручил помощнику осуществить процесс организации аукциона, а последний организовал и провел ложный аукцион, и подделана официальная документация. В результате вышеуказанных действий община лишилась зеленой парковой зоны. Кроме того, территория парка кадастровой стоимостью 3.539.125 драмов была отчуждена за 1.858.100 драмов, что привело к тяжелым последствиям для общины.  Учитывая, что в подготовленных материалах имеются данные, свидетельствующие о злоупотреблении должностными полномочиями, пособничестве им, пособничестве в совершении служебного подлога и признаках преступлений служебной халатности с возникновением тяжких последствий, в Главном управлении Полиции РА возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 308, части 2 статьи 38-308, статье 314, статье 38-314 и части 2 статьи 315 УК РА. Уголовное дело направлено в Следственный комитет РА для проведения предварительного следствия.

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