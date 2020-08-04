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 Вторник, 4 Августа 2020 17:09
Роза Манукян

В своей деятельности мэрия Еревана руководствуется исключительно законом

В своей деятельности мэрия Еревана руководствуется исключительно законом

АрмИнфо. . В своей деятельности мэрия Еревана руководствуется исключительно законом. Об этом 4 августа на пресс- конференции заявил глава столичной администрации Айк Марутян, комментируя ситуацию, сложившуюся в сквере Маштоца,  где отмечена вырубка деревьев под строящееся кафе.

По словам Марутяна, в настоящее время предпринимаются шаги по освобождению Еревана от незаконных построек и озеленению столицы.

<Ереван должен стать более зеленым, чем сейчас, и в этом направлении предприняты  серьезные шаги>, - сказал столичный градоначальник.  В то же время, он указал на важность следования закону.  <Я очень активно боролся и сейчас борюсь за каждый сквер, а также за  сквер Маштоца. Тогда мы одержали победу, которую сейчас  я продвигаю и закрепляю. Мы под общественным давлением не позволили построить тогда павильоны. Но здесь есть одно кафе, которому принадлежат территория в 277 кв.м и павильон  в 17 кв.м, зарегистрированный в кадастре.  16 мая 2018 года Тарон Маргарян подписал решение, согласно которому аренда территории стала 1048 кв.м.  Срок аренды действует до декабря 2048 года. Я признал это решение недействительным. Была достигнута договоренность, что принадлежащее собственнику имущество в 277 кв.м и 17 кв.м мы сносим и предоставляем в аренду эту территорию с правом застройки.  Это значит, что имущество, которое сейчас строится, принадлежит общине. После окончания срока аренды оно станет имуществом общины. Тогда мы решим, сносим строение, озеленяем или предоставляем территорию в аренду. Это решат действующие на тот момент городские власти. Для общины не может быть лучшего решения>, - сказал Айк Марутян,  добавив, что не может отправить туда бульдозер и снести собственность человека, но если закон предоставит ему такое полномочие, он первым сядет на руль этого бульдозера. 

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