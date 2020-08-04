Вторник, 4 Августа 2020 17:05

АрмИнфо.Сторона защиты представила ходатайство представить бывшему генсеку ОДКБ Юрию Хачатурову материалы дела на доступном ему языке в связи с его плохим знанием письменного армянского языка.

Как отметил адвокат Мигран Погосян, из-за языкового барьера его подзащитный фактически лишен возможности озвучить свою позицию по затронутым в ходе разбирательства вопросам, что по сути является нарушением его прав. С учетом большого объема дела, адвокат попросил, в случае отказа в ходатайстве, перевести хотя бы основания обвинения Хачатурова.

Отметим, что бывший глава Генштаба и экс-генсек ОДКБ Юрий Хачатуров проходит по делу второго президента Армении Роберта Кочаряна, который обвиняется в свержении Конституционного строя в рамках событий 1 марта 2008 года. По данному делу также проходят бывший министр обороны Армении Сейран Оганян и бывший вице-премьер и глава Совбеза Армении Армен Геворкян.