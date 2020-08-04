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 Вторник, 4 Августа 2020 15:25
Роза Манукян

Эдмон Марукян обеспокоен судьбой бывших сотрудников Арминкассации

Эдмон Марукян обеспокоен судьбой бывших сотрудников Арминкассации

АрмИнфо. Глава фракции НС <Просвещенная Армения> Эдмон Марукян выразил обеспокоенность ситуацией, сложившейся вокруг ликвидированного ЗАО <Айинкасация> (Арминкасация), из-за чего около 200 человек остались без работы.

В своем обращении к премьер-министру Николу Пашиняну Марукян отметил, что бывший председатель Центробанка Армении Артур Джавадян, приняв решение о ликвидации учреждения,  пообещал, что никто из сотрудников не останется без работы. Между тем, оказалось, что очень малое число сотрудников компании были переведены в другие организации.

Об этом Марукян сообщил на своей странице в Facebook.  Лепутат выделил несколько вопросов в своем письменном обращении к премьер-министру касательно данной ситуации. Глава фракции задался вопросом, что будет с гражданами, которым обещали подобрать  работу, но в итоге остались  безработными, и как будет решен этот вопрос. Марукян также задался вопросом, ликвидирована ли организация уже или пока находится в стадии ликвидации , и кто именно занимается данным вопросом.

Отметим, что компания Арминкасация начала свою деятельность в 2006 году с целью развития рынка сбора и перевозки наличных денежных средств между организациями и их подразделениями. По версии ЦБ РА, в настоящее время рынок этих услуг состоялся, в стране действует 5 таких организаций, в основном учредителями их выступают банки. Подчеркивается что ЦБ отказался от такой деятельности по рекомендации международных организаций с целью обеспечения лучшей конкурентности и повышения эффективности.

По мнению экспертов, теперь договора Арминкассации будут перераспределены между участниками рынка, а вопрос трудоустройства сотрудников госкомпании вторичен, так как рынок этот в связи с увеличением доли безналичного оборота, так или иначе, сокращается.

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