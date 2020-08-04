Вторник, 4 Августа 2020 15:21

АрмИнфо. Медиаэксперт по информационной безопасности Самвел Мартиросян на своей странице в Фейсбук написал сообщение, в котором озвучил сообщение от азербайджанских хакеров о том, что последним якобы удалось получить доступ к внутренней сети правительства Армении и вывести 55 терабайт информации.

<Не спрашивайте меня, является ли это правдой или нет. Я не в курсе. Просто было бы хорошо услышать комментарии. И понять, когда, наконец, Армения будет иметь единый центр кибербезопасности, когда будет поставлен вопрос о защите критической инфраструктуры? И наконец, когда мы услышим, что кто-то будет привлечен к ответственности за безалаберность? Было столько утечек и мы ни разу не услышали, что обнаружили ее причину и ответственного за это>, - посетовал он.

Согласно предоставленной информации корреспонденту АрмИнфо в телефонном разговоре с пресс-секретарем Министерства высокотехнологической информации, стратегия кибербезопасности пока находится еще в процессе разработки и вскоре будет утверждена. Будет создана соответствующая структура - Центр кибербезопасности.

Дозвониться в Службу национальной безопасности для получения комментариев АрмИнфо не удалось.