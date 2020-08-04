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 Вторник, 4 Августа 2020 15:00
Александр Аванесов

Торговцам бывшего рынка сельскохозяйственной продукции на улице Касьяна в Ереване предложена  альтернатива

Торговцам бывшего рынка сельскохозяйственной продукции на улице Касьяна в Ереване предложена  альтернатива

АрмИнфо.Торговцам бывшего рынка сельскохозяйственной продукции на улице Касьяна в Ереване предложена альтернатива. Об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь Министерства экономики РА Анна Оганян.

"Сообщаем, что в эти дни Министерство экономики РА в лице заместителя министра Армана Ходжояна  активно сотрудничает с организационной группой бывшего рынка  на улице Касьяна.  В результате серии обсуждений главой административного  округа Арабкир мэрии Еревана Арамом Даниеляном  фермерам была предложена альтернатива на бесплатной основе в районе, прилегающем к  торговому центру  "Далма". С группой была организована поездка в указанный район, в которой принял участие глава административного округа Кентрон  Авет Погосян. Предлагаемый участок был одобрен организационной группой рынка. Заместитель министра экономики обратился в мэрию Еревана с соответствующими письмами, чтобы обеспечить необходимую инфраструктуру, а полиции РА -  безопасность во время рыночной деятельности. <Столы, палатки, весы, буксирное оборудование на сумму около 10 млн. драмов будут предоставлены бесплатно для обеспечения работы рынка> , - отметила  Анна Оганян. 

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