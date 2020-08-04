Вторник, 4 Августа 2020 15:00

АрмИнфо.Торговцам бывшего рынка сельскохозяйственной продукции на улице Касьяна в Ереване предложена альтернатива. Об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь Министерства экономики РА Анна Оганян.

"Сообщаем, что в эти дни Министерство экономики РА в лице заместителя министра Армана Ходжояна активно сотрудничает с организационной группой бывшего рынка на улице Касьяна. В результате серии обсуждений главой административного округа Арабкир мэрии Еревана Арамом Даниеляном фермерам была предложена альтернатива на бесплатной основе в районе, прилегающем к торговому центру "Далма". С группой была организована поездка в указанный район, в которой принял участие глава административного округа Кентрон Авет Погосян. Предлагаемый участок был одобрен организационной группой рынка. Заместитель министра экономики обратился в мэрию Еревана с соответствующими письмами, чтобы обеспечить необходимую инфраструктуру, а полиции РА - безопасность во время рыночной деятельности. <Столы, палатки, весы, буксирное оборудование на сумму около 10 млн. драмов будут предоставлены бесплатно для обеспечения работы рынка> , - отметила Анна Оганян.