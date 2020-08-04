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 Вторник, 4 Августа 2020 14:37
Карина Манукян

Суд отложил рассмотрение ходатайства об отмене ареста на имущество Роберта Кочаряна

Суд отложил рассмотрение ходатайства об отмене ареста на имущество Роберта Кочаряна

АрмИнфо. Суд отложил рассмотрение ходатайства об отмене ареста на имущество экс-президента РА Роберта Кочаряна и бывшего вице-премьера РА Армена Геворкяна. Соответствующее решение было принято 4 августа в ходе судебного заседания по делу Кочаряна и других.

Свое решение суд обосновал тем, что адвокаты отказались предоставить документы о стоимости имущества, находящегося под арестом. Согласно судье Анне Данибекян, рассмотрение ходатайства состоится на стадии судебного разбирательства.

Напомним, что сторона защиты ходатайствовала о снятии ареста на имущество Роберта Кочаряна и Армена Геворкяна на предыдущем заседании. Согласно адвокатам, следственный орган взял за основу ареста имущества обеспечение гражданского иска и судебных расходов, в то время как гражданский иск не предъявлен. Судья потребовала от адвокатов предоставить полную информацию о находящемся под запретом имуществе и банковских счетах, однако сегодня адвокат Кочаряна Айк Алумян заявил, что на данном этапе они не будут предоставлять документы о стоимости имущества. Аналогичную позицию озвучил и адвокат Геворкяна Эрик Алексанян.

Отметим, что Роберту Кочаряну предъявлено обвинение в свержении Конституционного строя в рамках событий 1 марта 2008 года. Армен Геворкян обвиняется в пособничестве свержению Конституционного строя, получении взятки в особо крупных размерах и отмывании денег.

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