Вторник, 4 Августа 2020 14:37

АрмИнфо. Суд отложил рассмотрение ходатайства об отмене ареста на имущество экс-президента РА Роберта Кочаряна и бывшего вице-премьера РА Армена Геворкяна. Соответствующее решение было принято 4 августа в ходе судебного заседания по делу Кочаряна и других.

Свое решение суд обосновал тем, что адвокаты отказались предоставить документы о стоимости имущества, находящегося под арестом. Согласно судье Анне Данибекян, рассмотрение ходатайства состоится на стадии судебного разбирательства.

Напомним, что сторона защиты ходатайствовала о снятии ареста на имущество Роберта Кочаряна и Армена Геворкяна на предыдущем заседании. Согласно адвокатам, следственный орган взял за основу ареста имущества обеспечение гражданского иска и судебных расходов, в то время как гражданский иск не предъявлен. Судья потребовала от адвокатов предоставить полную информацию о находящемся под запретом имуществе и банковских счетах, однако сегодня адвокат Кочаряна Айк Алумян заявил, что на данном этапе они не будут предоставлять документы о стоимости имущества. Аналогичную позицию озвучил и адвокат Геворкяна Эрик Алексанян.

Отметим, что Роберту Кочаряну предъявлено обвинение в свержении Конституционного строя в рамках событий 1 марта 2008 года. Армен Геворкян обвиняется в пособничестве свержению Конституционного строя, получении взятки в особо крупных размерах и отмывании денег.