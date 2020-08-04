Вторник, 4 Августа 2020 14:36

АрмИнфо. Президент РА Армен Саркисян вновь выдвинул кандидатуру Артура Вагаршяна на пост судьи Конституционного суда.

Как передает пресс-служба президентаРА, с 9 апреля 2018 года, когда Армен Саркисян вступил в должность президента, и до 30 мая 2019 года он представил Национальному Собранию 5 кандидатов на пост судьи КС.

Парламент отклонил 4 из них. Причем, кандидатуру Артура Вагаршяна президент выдвигает уже во второй раз. В первый раз она была отклонена 29 мая 2019года. Решение о выдвижении принято в порядке очередности на основе списка, сформированного совещательной рабочей группой, которая была создана президентом. На встрече с представителями Комиссии по конституциональным изменениям президент отметил, что имеющиеся у него, Общего собрания судей и правительства/парламента полномочия назначать судей (а не предлагать кандидатов) больше бы соответствовало "логике и духу" Конституции, а также целям судебно-правовых реформ.

В этом случае, по его мнению, каждый бы нес ответственность за свой выбор. В КС был бы баланс, что обеспечивало бы независимость судей, так как они были бы свободны от влияния политических изменений. Кроме того, эффективно и полноценно действовал бы важнейший демократический принцип сдержек и противовесов, и был бы обеспечен непредвзятое конституционное правосудие.

Отметим, что ранее правительство Армении определилось со своим кандидатом на пост судьи КС. Им стал Ваграм Аветисян. В свою очередь

Общее собрание судей выбрало Ерванда Хундкаряна в качестве своего кандидата в члены КС Армении.

Напомним, Национальное собрание Армении приняло поправки к закону "О Конституционном суде" 30 июня. В соответствии с ними, полномочия всех судей КС ограничиваются 12 годами. После принятия поправок были освобождены от должностей трое судей, которые проработали больше 12 лет: Альвина Гюлумян, Грант Назарян и Феликс Тохян. Председатель суда Грайр Товмасян стал обычным судьей. Вместо них теперь будут избраны новые судьи.