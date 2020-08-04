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 Вторник, 4 Августа 2020 14:36
Александр Аванесов

Президент РА вновь выдвинул кандидатуру Артура Вагаршяна на пост судьи Конституционного суда.

Президент РА вновь выдвинул кандидатуру Артура Вагаршяна на пост судьи Конституционного суда.

АрмИнфо. Президент РА Армен Саркисян вновь выдвинул кандидатуру Артура Вагаршяна на пост судьи Конституционного суда.

Как передает пресс-служба президентаРА, с 9 апреля 2018 года, когда Армен Саркисян вступил в должность президента, и до 30 мая 2019 года он представил Национальному Собранию 5 кандидатов на пост судьи КС.

Парламент отклонил 4 из них. Причем, кандидатуру Артура Вагаршяна президент выдвигает уже во второй раз. В первый раз она была отклонена 29 мая 2019года. Решение о выдвижении принято в порядке очередности на основе списка, сформированного совещательной рабочей группой, которая была создана президентом. На встрече с представителями Комиссии по конституциональным изменениям президент отметил, что имеющиеся у него, Общего собрания судей и правительства/парламента полномочия назначать судей (а не предлагать кандидатов) больше бы соответствовало "логике и духу" Конституции, а также целям судебно-правовых реформ.

В этом случае, по его мнению, каждый бы нес ответственность за свой выбор. В КС был бы баланс, что обеспечивало бы независимость судей, так как они были бы свободны от влияния политических изменений. Кроме того, эффективно и полноценно действовал бы важнейший демократический принцип сдержек и противовесов, и был бы обеспечен непредвзятое конституционное правосудие.

Отметим, что ранее правительство Армении определилось со своим кандидатом на пост судьи КС. Им стал Ваграм Аветисян. В свою очередь

Общее собрание судей выбрало Ерванда Хундкаряна в качестве своего кандидата в члены КС Армении.

Напомним, Национальное собрание Армении приняло поправки к закону "О Конституционном суде" 30 июня. В соответствии с ними, полномочия всех судей КС ограничиваются 12 годами. После принятия поправок были освобождены от должностей трое судей, которые проработали больше 12 лет: Альвина Гюлумян, Грант Назарян и Феликс Тохян. Председатель суда Грайр Товмасян стал обычным судьей. Вместо них теперь будут избраны новые судьи.

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