Вторник, 4 Августа 2020 14:18

АрмИнфо. В ходе июльских боестолкновений на северном отрезке армяно-азербайджанской границе подразделения ВС Армении своими действиями во всех смыслах превзошли действия противника. Подобное мнение выразил АрмИнфо экс-глава МИД НКР, Чрезвычайный и Полномочный посол Арман Меликян.

"По оценкам многих специалистов военного дела, реальный уровень боеспособности Вооруженных сил проверяется в реальных боях, а достигнутые победы и приобретения никоим образом не являются гарантией продолжения побед в будущем. В этом свете, не принижая огромного политического, военного и морально-психологического значения июльских событий, мы не должны забывать, что когда-то, освободив Лачин и Шуши, мы потеряли Шаумян и Мартакерт. Это позволит нам избежать расслабляющего эффекта самодовольства", - подчеркнул он.

Инициированные 12 июля азербайджанской армией боестолкновения на тавушском участке границы с Арменией на сегодняшний день привели к потере азербайджанскими ВС более 20 человек убитыми, трех танков, уничтожению и захвату 13 беспилотников, взятию боевой позиции азербайджанских ВС. Потери ВС Армении составили 5 человек.

В этом свете, по оценкам Меликяна, вне зависимости от всего, армянская армия не должна ослаблять бдительность ни на одном из участков границы и линии соприкосновения с Азербайджаном. По его словам, в свете десятилетий несменяемой позиции официального Баку, согласно которой Армения оккупировала территории Азербайджана, азербайджанская логика видит лишь один вариант урегулирования - руководство Армении должно вывести армянских военных с территории Азербайджана. После чего между двумя народами воцариться вечный мир и дружба.

Соответственно, до воцарения этого вечного мира, Баку, по оценкам дипломата, оставляет за собой право принудить Ереван вывести военных силой. Последний политический подход, на его взгляд, не предусматривает каких-либо различий в вопросе выбора конкретных мишеней для военных ударов. Азербайджан ведет перманентную войну как на "оккупированной" территории - Арцахе, так и на территории Республики Армения.

"Данная, весьма конкретизированная политическая линия, как мы видим, имеет свое военное проявление. Соответственно, Армении и Арцаху необходимо противопоставить этой линии Баку такую систему политически-правовых подходов, которая усмирит азербайджанские позывы к агрессии не только на политических и дипломатических площадках, но и на поле боя. Убежден, что данная возможность у нас есть", - подытожил дипломат. -