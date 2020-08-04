Arminfo.info




﻿
 Вторник, 4 Августа 2020 14:18
Давид Степанян

Дипломат: Мы не должны забывать, что освободив Лачин и Шуши, мы потеряли Шаумян и Мартакерт

Дипломат: Мы не должны забывать, что освободив Лачин и Шуши, мы потеряли Шаумян и Мартакерт

АрмИнфо. В ходе июльских боестолкновений на северном отрезке армяно-азербайджанской границе подразделения ВС Армении своими действиями во всех смыслах превзошли действия противника. Подобное мнение выразил АрмИнфо экс-глава МИД НКР, Чрезвычайный и Полномочный посол Арман Меликян.

"По оценкам многих специалистов военного дела, реальный уровень боеспособности Вооруженных сил проверяется в реальных боях, а достигнутые победы и приобретения никоим образом не являются гарантией продолжения побед в будущем. В этом свете, не принижая огромного политического, военного и морально-психологического значения июльских событий, мы не должны забывать, что когда-то, освободив Лачин и Шуши, мы потеряли Шаумян и Мартакерт. Это позволит нам избежать расслабляющего эффекта самодовольства", - подчеркнул он.

Инициированные 12 июля азербайджанской армией боестолкновения на тавушском участке границы с Арменией на сегодняшний день привели к потере азербайджанскими ВС более 20 человек убитыми, трех танков, уничтожению и захвату 13 беспилотников, взятию боевой позиции азербайджанских ВС. Потери ВС Армении составили 5 человек.

В этом свете, по оценкам Меликяна, вне зависимости от всего, армянская армия не должна ослаблять бдительность ни на одном из участков границы и линии соприкосновения с Азербайджаном. По его словам, в свете десятилетий несменяемой позиции официального Баку, согласно которой Армения оккупировала территории Азербайджана, азербайджанская логика видит лишь один вариант урегулирования - руководство Армении должно вывести армянских военных с территории Азербайджана. После чего между двумя народами воцариться вечный мир и дружба.

Соответственно, до воцарения этого вечного мира, Баку, по оценкам дипломата, оставляет за собой право принудить Ереван вывести военных силой. Последний политический подход, на его взгляд, не предусматривает каких-либо различий в вопросе выбора конкретных мишеней для военных ударов. Азербайджан ведет перманентную войну как на "оккупированной" территории - Арцахе, так и на территории Республики Армения.

"Данная, весьма конкретизированная политическая линия, как мы видим, имеет свое военное проявление. Соответственно, Армении и Арцаху необходимо противопоставить этой линии Баку такую систему политически-правовых подходов, которая усмирит азербайджанские позывы к агрессии не только на политических и дипломатических площадках, но и на поле боя. Убежден, что данная возможность у нас есть", - подытожил дипломат. -

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
Введите код     

Лента новостей
В результате мощного взрыва в Бейруте повреждение получило здание посольства Армении в Ливане В результате мощного взрыва в Бейруте повреждение получило здание посольства Армении в Ливане
Пресс-секретарь премьера: СНБ Армении проверяет информацию о проникновении азербайджанских хакеров в государственные серверыПресс-секретарь премьера: СНБ Армении проверяет информацию о проникновении азербайджанских хакеров в государственные серверы
Электросети Армении предупреждают об отключениях 5 августаЭлектросети Армении предупреждают об отключениях 5 августа
Защитник прав человека направил в город Джермук группу быстрого реагирования в связи с появившимися сигналами о задержании активистовЗащитник прав человека направил в город Джермук группу быстрого реагирования в связи с появившимися сигналами о задержании активистов
Министр назвал пути решения сложной ситуации на Севане
Читать больше



Эксперты
Эксперт: Алиевым невыгодна большая война на КавказеЭксперт: Алиевым невыгодна большая война на Кавказе
Прогноз: Усугубление нестабильности в Азербайджане сожмет братские объятия Турции до хруста костейПрогноз: Усугубление нестабильности в Азербайджане сожмет братские объятия Турции до хруста костей
Малашенко: Молчание Москвы обусловлено опытом прошлогоМалашенко: Молчание Москвы обусловлено опытом прошлого
Читать больше
Комментируемые
Абитуриенты пообещали продолжать свою борьбу за поступление в вуз в ежедневном режимеАбитуриенты пообещали продолжать свою борьбу за поступление в вуз в ежедневном режиме
Армянский эксперт уличил посла США в попирании презумпции невиновности, при оценке армяно-азербайджанских столкновений в Лос-АнджелесеАрмянский эксперт уличил посла США в попирании презумпции невиновности, при оценке армяно-азербайджанских столкновений в Лос-Анджелесе
Посольство России в Армении: Вывозной рейс Ереван-Москва состоится 1 августаПосольство России в Армении: Вывозной рейс Ереван-Москва состоится 1 августа
МИД РА: Армения поддерживает с Россией партнерские отношения, которые строятся на принципах равноправия, дружбы, вековых связейМИД РА: Армения поддерживает с Россией партнерские отношения, которые строятся на принципах равноправия, дружбы, вековых связей
Леонид Калашников: Глупо думать, что ОДКБ вступит в войну с АзербайджаномЛеонид Калашников: Глупо думать, что ОДКБ вступит в войну с Азербайджаном
Сергей Лавров и Ара Абрамян обсудили ситуацию на армяно-азербайджанской границеСергей Лавров и Ара Абрамян обсудили ситуацию на армяно-азербайджанской границе
Эксперт: Алиевым невыгодна большая война на КавказеЭксперт: Алиевым невыгодна большая война на Кавказе
Арцрун Ованнисян: 13 июля войдет в историю как день боевого применения боевых БПЛА армянского производстваАрцрун Ованнисян: 13 июля войдет в историю как день боевого применения боевых БПЛА армянского производства
Роберт Кочарян:  Будущее Армении – в организованном государствеРоберт Кочарян:  Будущее Армении – в организованном государстве
Президент Армении еще раз выступил против нового налога на имущество: это лишь кажется, что любой закон - это лишь арифметика, но за этой арифметикой человеческие жизниПрезидент Армении еще раз выступил против нового налога на имущество: это лишь кажется, что любой закон - это лишь арифметика, но за этой арифметикой человеческие жизни
МИД Арцаха: Азербайджана пытается переложить вину за отсутствие результатов в переговорном процессе на представителей МГ ОБСЕМИД Арцаха: Азербайджана пытается переложить вину за отсутствие результатов в переговорном процессе на представителей МГ ОБСЕ
Спикер: Все должны осознавать, что нося маски, мы спасаем жизни людейСпикер: Все должны осознавать, что нося маски, мы спасаем жизни людей
<МТС Армения>  запустит  программу <Здравствуй, малыш><МТС Армения>  запустит  программу <Здравствуй, малыш>
Президент  Армении не намерен подписывать принятый парламентом законПрезидент  Армении не намерен подписывать принятый парламентом закон
США профинансируют продвижение антикоррупционной политики в АрменииСША профинансируют продвижение антикоррупционной политики в Армении
Поиск по дням

2013 , 2014