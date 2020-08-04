АрмИнфо. Посольство Армении в России рассказало о государственной программе первичной помощи по реинтеграции.
Так, согласно сообщению армянского диппредставительства, для обеспечения полной и устойчивой реинтеграции граждан РА,
возвращающихся на Родину, миграционная служба реализует "Государственную программу первичной помощи по реинтеграции (включая принудительное возвращение) граждан РА", утвержденную правительством Армении.
Программа состоит из двух компонентов:
Предоставление информационной поддержки и сопровождение в соответствии с потребностями, касающееся одновременно и возвращающихся на принудительной и добровольной основе граждан Республики Армения (информация доступна на сайте Службы на армянском, английском и русском языках / https://clck.ru/Q54Y8 /) ;
Компенсация средств за аренду, которая применяется только в отношении принудительно возвращенных гражданам РА ( / https://clck.ru/Q54aW /)
"Все те, кто по возвращению нуждается в юридической или социальной консультации по разного рода вопросам, или получении информации о местных, международных организациях, правительственных учреждениях вовлеченных в проект реинтеграции, а также, текущих программах
реинтеграции и видах помощи, предоставляемой в рамках вышеуказанного процесса, могут обращаться в отдел по возврату и реинтеграции Миграционной службы РА (тел .: + 374 60 275-017, + 374 60 275-018) или посетить Миграционную службу (Адрес: Ереван, РА, ул. К. Улнеци, 31/3).", - отмечается в сообщении посольства РА.