Вторник, 4 Августа 2020 13:39

АрмИнфо. Посольство Армении в России рассказало о государственной программе первичной помощи по реинтеграции.

Так, согласно сообщению армянского диппредставительства, для обеспечения полной и устойчивой реинтеграции граждан РА,

возвращающихся на Родину, миграционная служба реализует "Государственную программу первичной помощи по реинтеграции (включая принудительное возвращение) граждан РА", утвержденную правительством Армении.

Программа состоит из двух компонентов:

Предоставление информационной поддержки и сопровождение в соответствии с потребностями, касающееся одновременно и возвращающихся на принудительной и добровольной основе граждан Республики Армения (информация доступна на сайте Службы на армянском, английском и русском языках / https://clck.ru/Q54Y8 /) ;

Компенсация средств за аренду, которая применяется только в отношении принудительно возвращенных гражданам РА ( / https://clck.ru/Q54aW /)

"Все те, кто по возвращению нуждается в юридической или социальной консультации по разного рода вопросам, или получении информации о местных, международных организациях, правительственных учреждениях вовлеченных в проект реинтеграции, а также, текущих программах

реинтеграции и видах помощи, предоставляемой в рамках вышеуказанного процесса, могут обращаться в отдел по возврату и реинтеграции Миграционной службы РА (тел .: + 374 60 275-017, + 374 60 275-018) или посетить Миграционную службу (Адрес: Ереван, РА, ул. К. Улнеци, 31/3).", - отмечается в сообщении посольства РА.