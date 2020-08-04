Вторник, 4 Августа 2020 13:38

АрмИнфо.Офис Омбудсмена Армении представил свои замечания касательно ситуации с не поступившими в вузы абитуриентами.

Защитник прав человека в период с 21 июля по 31 июля по вопросам приема в высшие учебные заведения получил 49 индивидуальных жалоб, а также объединившие в целом 55 человек коллективные жалобы. Жалобы и публичные озабоченности абитуриентов и их родителей, адресованные омбудсмену, а также официальные разъяснения Министерства образования, науки, культуры и спорта дали возможность сформировать следующие выводы. Так, наблюдения аппарата Омбудсмена свидетельствуют о том, что, во-первых, положения решения правительства, касающиеся порядка поступления в вузы, не были представлены в доступной для абитуриентов форме, во-вторых, в связи с временным ограничением, абитуриенты не имели возможности полноценно ознакомиться с новым порядком приема.

Между тем для работы по информированию о новом порядке приема должна была быть определена стратегия или график как минимум общего характера, в рамках которого компетентные органы обеспечили бы реальный и целевой доступ к информации в равной степени для всех абитуриентов. С этой точки зрения предметом особого внимания должны были стать вопросы, касающиеся информированности абитуриентов, проживающих в сельской местности, а также людей с ограниченными возможностями. Для эффективного осуществления работ по информированию важно также участие и вовлеченность учителей школ.

При этом эти работы должны были проводиться заранее, сразу после объявления чрезвычайного положения, когда для изменения порядка приема была разумная предсказуемость. Понятно, что правовой режим чрезвычайного положения может потребовать сжатые сроки проведения общественных обсуждений по проектам нормативных правовых актов. Однако актуальность принятия проектов не устраняет необходимость публичных обсуждений по этим документам, которые по сути не проводились.

Более того, недостаточная общественная осведомленность о предлагаемых решениях привела к неопределенности заинтересованных сторон относительно цели, преследуемой с точки зрения урегулирования вопроса, и даже неблагоприятных последствий с точки зрения условий надлежащей реализации права на образование.

В частности, в процессе разработки проекта решения правительства необходимо было рассмотреть, какие возможные риски на практике может содержать предлагаемое регулирование и какое влияние он окажет с точки зрения реализации права на образование, учитывая также, что прием в вузы на 2020-2021 учебный год был осуществлен на основе результатов одного экзамена, причем в условиях нового типа коронавируса. Например, абитуриент не смог принять участие в едином вступительном экзамене, так как на в связи с заражением коронавирусом находился в самоизоляции. В аппарате Омбудсмена продолжается обсуждение жалоб.

Напомним, что ранее у здания министерства проходили акции протеста,

участники которого указывали на то, что Минобразования не уведомило

абитуриентов должным образом о внесенных в этом году изменениях в

порядок организации экзамена и подачи заявок, вследствие чего ряд

абитуриентов были введены в заблуждение, и не смогли поступить в вузы. Ранее абитуриенты встречались с депутатами от <Моего шага> и <Просвещенной Армении>, а также составили коллективное исковое заявление от имени 87 человек.

В этом году на участие в ЕГЭ и поступление в вузы подали заявки 11979 абитуриентов. В едином госэкзамене приняли участие 11648 абитуриентов, положительную оценку получили 9372 абитуриента. В общей сложности, число абитуриентов, получивших положительные оценки и не поступивших в вузы, составляет 223, и все они имеют возможность в сентябре, во время заочного приема, сохраняя свои оценки, представить свои заявления в вузы.

Добавим, что в связи с эпидемиологической ситуацией, в этом году абитурианты сдавали ЕГЭ только по одному предмету по своему выбору.