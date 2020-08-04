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 Вторник, 4 Августа 2020 13:31
Карина Манукян

Армянские школьники завоевали две медали на международной олимпиаде по химии

Армянские школьники завоевали две медали на международной олимпиаде по химии

АрмИнфо. Армянские школьники завоевали две медали на международной олимпиаде по химии.

Как сообщает Министерство образования, науки, культуры и спорта РА, олимпиада прошла 23-30 июля. Изначально ее планировалось провести в Стамбуле, однако из-за эпидемии COVID-19 в этом году она была проведена онлайн. Соответствующую территорию и технические средства для арямнских учащихся были предоставлены физико-математической школой им. Шагиняна.

В Олимпиаде принял участие 231 ученик из 60 стран мира. По ее итогам ученик 12-го класса ванадзорской старшей школы №11 Левон Харатян удостоился серебряной медали, а воспитанник 12-го класса специальной школы с углубленным изучением математики и естественных наук Ванадзора Артем Петросян - бронзовой медали.

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