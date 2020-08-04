Вторник, 4 Августа 2020 13:31

АрмИнфо. Армянские школьники завоевали две медали на международной олимпиаде по химии.

Как сообщает Министерство образования, науки, культуры и спорта РА, олимпиада прошла 23-30 июля. Изначально ее планировалось провести в Стамбуле, однако из-за эпидемии COVID-19 в этом году она была проведена онлайн. Соответствующую территорию и технические средства для арямнских учащихся были предоставлены физико-математической школой им. Шагиняна.

В Олимпиаде принял участие 231 ученик из 60 стран мира. По ее итогам ученик 12-го класса ванадзорской старшей школы №11 Левон Харатян удостоился серебряной медали, а воспитанник 12-го класса специальной школы с углубленным изучением математики и естественных наук Ванадзора Артем Петросян - бронзовой медали.