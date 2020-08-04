Вторник, 4 Августа 2020 13:04

АрмИнфо.Банк ВТБ (Армения) и RenaultArmeniaобъявляют о новой программесотрудничества – автокредитование по специальным улучшенным условиям, в рамках которого клиентам предлагаются льготные условия кредитования, а также удобный и быстрый процесс оформления кредита.

Заботясь о своих клиентах, на весь срок кредита Банк осуществляет КАСКО страхование автомобиля, а также страхование заемщика от несчастных случаев.

Для подачи заявки нет необходимости посещать филиалы Банка – оформление автокредита осуществляется на месте- прямо в автосалоне.

В рамках специальной программы сотрудничества с RenaultArmeniaрешение о выдачи кредита на автомобильпринимается в течение 5 часов, при этом требуется минимальный пакет документов от заемщика.

Оформить автокредит можно с предоплатой всего 10%, по ставке9,9%-11,9% годовых (эффективная ставка 15,6%-20,6%)на сумму от 1 млн. до 28 млн. драмов РА, со сроком погашения от 1-ого до 5-и лет.Заявку на автокредит могут подать все резиденты РА в возрасте от 21 года до 65 лет.

Специальныеусловия автокредитования действуют при покупке автомобилей производства2019-2020гг..

Более подробную информацию о продукте можно получить на официальном сайте Банкаhttps://www.vtb.am/ru/credits/avtomek-enaneri-varker-rheno-armenia-gortsakalowt-yan-hetи позвонив в Контактный центр Банка по номеру 87-87 или посетив официальный сайтавтосалонаwww.renault.am и позвонив по номеру 010 247599.

