Arminfo.info




﻿
 Вторник, 4 Августа 2020 13:04

Банк ВТБ (Армения) совместно с RenaultArmenia предлагают самые выгодные условия автокредитования на рынке   

Банк ВТБ (Армения) совместно с RenaultArmenia предлагают самые выгодные условия автокредитования на рынке   

АрмИнфо.Банк ВТБ (Армения) и RenaultArmeniaобъявляют о новой программесотрудничества – автокредитование по специальным улучшенным условиям, в рамках которого клиентам предлагаются льготные условия кредитования, а также удобный и быстрый процесс оформления кредита.

Заботясь о своих клиентах, на весь срок кредита Банк осуществляет КАСКО страхование автомобиля, а также страхование заемщика от несчастных случаев.

Для подачи заявки нет необходимости посещать филиалы Банка – оформление автокредита осуществляется на месте- прямо в автосалоне.

В рамках специальной программы сотрудничества с RenaultArmeniaрешение о выдачи кредита на автомобильпринимается в течение 5 часов, при этом требуется минимальный пакет документов от заемщика.

Оформить автокредит можно с предоплатой всего 10%, по ставке9,9%-11,9% годовых (эффективная ставка 15,6%-20,6%)на сумму от 1 млн. до 28 млн. драмов РА, со сроком погашения от 1-ого до 5-и лет.Заявку на автокредит могут подать все резиденты РА в возрасте от 21 года до 65 лет.

Специальныеусловия автокредитования действуют при покупке автомобилей производства2019-2020гг..

Более подробную информацию о продукте можно получить на официальном сайте Банкаhttps://www.vtb.am/ru/credits/avtomek-enaneri-varker-rheno-armenia-gortsakalowt-yan-hetи позвонив в Контактный центр Банка по номеру 87-87 или посетив официальный сайтавтосалонаwww.renault.am и позвонив по номеру 010 247599. 
 

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
Введите код     

Лента новостей
В результате мощного взрыва в Бейруте повреждение получило здание посольства Армении в Ливане В результате мощного взрыва в Бейруте повреждение получило здание посольства Армении в Ливане
Пресс-секретарь премьера: СНБ Армении проверяет информацию о проникновении азербайджанских хакеров в государственные серверыПресс-секретарь премьера: СНБ Армении проверяет информацию о проникновении азербайджанских хакеров в государственные серверы
Электросети Армении предупреждают об отключениях 5 августаЭлектросети Армении предупреждают об отключениях 5 августа
Защитник прав человека направил в город Джермук группу быстрого реагирования в связи с появившимися сигналами о задержании активистовЗащитник прав человека направил в город Джермук группу быстрого реагирования в связи с появившимися сигналами о задержании активистов
Министр назвал пути решения сложной ситуации на Севане
Читать больше



Эксперты
Эксперт: Алиевым невыгодна большая война на КавказеЭксперт: Алиевым невыгодна большая война на Кавказе
Прогноз: Усугубление нестабильности в Азербайджане сожмет братские объятия Турции до хруста костейПрогноз: Усугубление нестабильности в Азербайджане сожмет братские объятия Турции до хруста костей
Малашенко: Молчание Москвы обусловлено опытом прошлогоМалашенко: Молчание Москвы обусловлено опытом прошлого
Читать больше
Комментируемые
Абитуриенты пообещали продолжать свою борьбу за поступление в вуз в ежедневном режимеАбитуриенты пообещали продолжать свою борьбу за поступление в вуз в ежедневном режиме
Армянский эксперт уличил посла США в попирании презумпции невиновности, при оценке армяно-азербайджанских столкновений в Лос-АнджелесеАрмянский эксперт уличил посла США в попирании презумпции невиновности, при оценке армяно-азербайджанских столкновений в Лос-Анджелесе
Посольство России в Армении: Вывозной рейс Ереван-Москва состоится 1 августаПосольство России в Армении: Вывозной рейс Ереван-Москва состоится 1 августа
МИД РА: Армения поддерживает с Россией партнерские отношения, которые строятся на принципах равноправия, дружбы, вековых связейМИД РА: Армения поддерживает с Россией партнерские отношения, которые строятся на принципах равноправия, дружбы, вековых связей
Леонид Калашников: Глупо думать, что ОДКБ вступит в войну с АзербайджаномЛеонид Калашников: Глупо думать, что ОДКБ вступит в войну с Азербайджаном
Сергей Лавров и Ара Абрамян обсудили ситуацию на армяно-азербайджанской границеСергей Лавров и Ара Абрамян обсудили ситуацию на армяно-азербайджанской границе
Эксперт: Алиевым невыгодна большая война на КавказеЭксперт: Алиевым невыгодна большая война на Кавказе
Арцрун Ованнисян: 13 июля войдет в историю как день боевого применения боевых БПЛА армянского производстваАрцрун Ованнисян: 13 июля войдет в историю как день боевого применения боевых БПЛА армянского производства
Роберт Кочарян:  Будущее Армении – в организованном государствеРоберт Кочарян:  Будущее Армении – в организованном государстве
Президент Армении еще раз выступил против нового налога на имущество: это лишь кажется, что любой закон - это лишь арифметика, но за этой арифметикой человеческие жизниПрезидент Армении еще раз выступил против нового налога на имущество: это лишь кажется, что любой закон - это лишь арифметика, но за этой арифметикой человеческие жизни
МИД Арцаха: Азербайджана пытается переложить вину за отсутствие результатов в переговорном процессе на представителей МГ ОБСЕМИД Арцаха: Азербайджана пытается переложить вину за отсутствие результатов в переговорном процессе на представителей МГ ОБСЕ
Спикер: Все должны осознавать, что нося маски, мы спасаем жизни людейСпикер: Все должны осознавать, что нося маски, мы спасаем жизни людей
<МТС Армения>  запустит  программу <Здравствуй, малыш><МТС Армения>  запустит  программу <Здравствуй, малыш>
Президент  Армении не намерен подписывать принятый парламентом законПрезидент  Армении не намерен подписывать принятый парламентом закон
США профинансируют продвижение антикоррупционной политики в АрменииСША профинансируют продвижение антикоррупционной политики в Армении
Поиск по дням

2013 , 2014