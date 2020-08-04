Вторник, 4 Августа 2020 12:29

АрмИнфо. Комитет гражданской авиации Армении (КГА) представил расписание чартерных рейсов с 4 по 13 августа.

Как сообщает пресс-служба КГА, ежедневно с 4 по 13 августа авиакомпания Belavia будет осуществлять чартерные рейсы в направлении Минск-Ереван-Минск (прибытие 02:45, отбытие 03:35). Кроме того, 4 августа авиакомпания Aircompany Armenia осуществит чартерный рейс в направлении Ереван-Калуга-Ереван (отбытие 11:00, прибытие 17:40) и 6 августа в направлении Ереван-Минеральные воды-Ереван (отбытие 11:00, прибытие 14:00)

Чартерный авиарейс Москва-Ереван состоится 4 и 6 августа (авиакомпания Red Wings, прибытие 21:40). 5 августа ожидается чартерный рейс авиакомпании Nord Star - Москва-Гюмри-Москва (прибытие 14:50, отбытие 15:50). Эта же авиакомпания 8 августа осуществит чартерный рейс в направлении Москва-Ереван-Москва (прибытие 13:50, отбытие 15:50).

Чартерные авиарейсы компании Middle East в направлении Бейрут-Ереван-Бейрут состоятся 4 августа (прибытие 14:45, отбытие 15?45) и 11 августа (прибытие 16:45, отбытие 17:45).

7 августа авиакомпания Air France осуществит чартерный рейс - Париж-Ереван-Париж (прибытие 11:50, отбытие 8 августа 05:50).

Авиакомпания SKYUP 8 августа осуществит чартерный рейс Киев-Ереван-Киев (прибытие 22:30, отбытие 23:25).

По всем возникшим вопросам необходимо обратится в соответствующие авиакомпании.

<Граждане, пересекающие границу Армении, за исключением некоторых случаев, должны перейти к обязательному 14-дневному режиму самоизоляции>, - говорится в источнике.