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 Вторник, 4 Августа 2020 11:38

Что влияет на курс тенге, объяснили в Нацбанке

Что влияет на курс тенге, объяснили в Нацбанке

АрмИнфо.О ситуации на валютном рынке и основных трендах рассказал директор департамента монетарных операций Национального Банка Нуржан Турсунханов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По итогам торгов курс нацвалюты сегодня составил 420 тенге за один доллар, объем на бирже - 160 млн долларов. О причинах изменения динамики тенге и о том, какие факторы влияют на курс, рассказал Нуржан Турсунханов. «Начнем с общего. На курс национальной валюты влияют как внешние, так и внутренние факторы. Из внешних – это, в первую очередь, цены на нефть.

В первом полугодии минеральные продукты заняли более 70% от всего экспорта, а цены на них упали из-за ситуации на мировых рынках. В результате мы получили снижение предложения валюты на внутреннем рынке и негативное влияние на курсе тенге. Теперь разберем сегодняшнюю ситуацию на бирже и ситуацию с курсом тенге. Объемы на бирже выросли из-за того, что биржа не работала в пятницу в связи с празднованием в стране Курбан Айт. Тогда как глобальные финансовые рынки продолжали функционировать.

Поэтому сегодня, в понедельник, банки на бирже приобрели больше, чем обычно. Возник так называемый отложенный спрос. Однако 160 млн долларов – это не рекордный объем», - цитирует его пресс-служба Национального банка РК. Он подчеркнул, что если смотреть на статистику с начала года, то в среднем ежедневно на бирже торгуется около 110 млн долларов. Эта цифра может варьироваться от 80 до 170 млн долларов. Поэтому в текущем объеме Нацбанк не видит ничего неожиданного. Вместе с тем, он прокомментировал основные причины ослабления тенге. «Отмечу, что ослабление валют – это общий тренд на рынках развивающихся стран.

Например, валюты Турции, Южной Африки и России ослабли сильнее, чем наша нацвалюта, на 1,8%, 2,5% и 3,4% соответственно. Кроме цен на нефть, на тенге положительно или отрицательно влияют внутренние факторы, а также динамика рубля. В рамках общего финансового рынка российский рубль – один из факторов изменения курса тенге, но не основной», - отметил Нуржан Турсунханов. Отдельно он остановился на степени влияния курса рубля на курс тенге. «Россия – один из основных торговых партнеров, более трети импортной продукции поставляется в Казахстан именно из России.

На сам рубль сейчас влияет множество «специфичных» факторов. Это санкционная риторика западных стран, конвертация дивидендов, стимулирующая монетарная политика их центробанка, а также отток нерезидентов из облигаций федерального займа. Названные факторы не оказывают прямого влияния на курс тенге, поэтому изменения курса рубля не транслируются на тенге пропорционально.

Волатильность рубля к доллару в последнее время также отражается на курсе рубля к тенге. Если в мае-июле курс рубль-тенге торговался в уровне 5,8 тенге, то текущее ослабление рубля к мировым валютам сместило пару в сторону 5,67-5,70. В то же время, сегодня, во время торговой сессии, мы наблюдаем определенное укрепление рубля к доллару США, что также найдет свое отражение на паритете пары тенге-рубль и свое частичное влияние на курсе тенге к доллару США на казахстанской торговой сессии завтра», - отметил представитель Нацбанка. В то же время он утверждает, что тенге сейчас, действительно, больше реагирует на внешние и локальные факторы. К внешним факторам можно отнести цены на нефть и риск-аппетит глобальных инвесторов. «На рынке нефти наблюдается невысокая волатильность. Сейчас, например, нефть торгуется чуть выше 43 долларов за баррель.

Но в конце июля стоимость барреля достигала 45 долларов, то есть тренд последние полторы недели «внизсмотрящий». Со стороны внутренних факторов надо отметить период выплаты дивидендов и окончание периода уплаты налогов, что повлияло на снижение предложения на валютном рынке. Также на тенге продолжает влиять инвестиционный импорт», - заключил Нуржан Турсунханов.

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