Вторник, 4 Августа 2020 11:17

АрмИнфо. По данным на 11:00 4 августа, в Армении выявлено 196 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщил Единый информационный центр. Согласно источнику, выздоровели еще 511 пациентов.

В общей сложности, в республике было подтверждено 39298 случаев коронавируса, выздоровели 30372 человека, скончались 768. За последние сутки болезнь унесла жизни 6-и человек в возрасте от 47-и до 71-го года; у всех них были сопровождающие хронические заболевания.

На данный момент фактическое лечение получают 7930 пациентов. В общей сложности, в республике было проведено 168164 тестов на коронавирус (из них 1069 - за последние сутки).