Понедельник, 3 Августа 2020 21:30

АрмИнфо. Украинская авиакомпания SkyUp осуществит очередной чартерный рейс из Киева в Ереван.

Согласно сообщению посольства Армении в Украине, вылет рейса запланирован на 8 августа 18:40.

Пассажиры, возвращающиеся в Армению вышеуказанным рейсом, будут подвергнуты 14- дневной обязательной самоизоляции.

Рейсом смогут воспользоваться гражданами РА, а также иностранные граждане, имеющие права проживания в РА или иностранные граждане, имеющие членов семьи граждан РА (ребенок, родитель, супруг). Последний должен иметь при себе документ, удостоверяющий семейную связь, или его копию.

Билеты находятся в свободной продаже на сайте SkyUp - https://skyup.aero/en/results... Один пассажирский билет включает одну ручную кладь до 7 кг (55x40x20 см), одну до 3 кг (35x20x10 см) и багаж до 23 кг (одна единица размером до 158 см). Рейс будет выполняться из терминала D аэропорта "Борисполь"