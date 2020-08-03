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 Понедельник, 3 Августа 2020 21:29
Марианна Мкртчян

"Госуслуги" предоставил информацию об очередных вывозных рейсах из Армении в Россию

"Госуслуги" предоставил информацию об очередных вывозных рейсах из Армении в Россию

АрмИнфо.Портал "Госуслуги" предоставил информацию об очередных вывозных рейсах из Армении в Россию.

Как сообщает пресс-служба посольства РФ в РА, согласно предварительному графику вывоза российских граждан из-за рубежа в Российскую Федерацию:

Рейс NGT Ереван - Сочи состоится 08.08.2020 (номер и время вылета рейса уточняются); NGT Ереван - Ростов-на-Дону 08.08.2020 (номер и время вылета рейса уточняются); NGT Ереван - Калуга 10.08.2020 (номер и время вылета рейса уточняются); NGT Ереван - Санкт-Петербург

10.08.2020 (номер и время вылета рейса уточняются); TYA9342 Гюмри - Москва 05.08.2020 в 15:50 (по местному времени).

До рейса будут допущены жители всей России.

Зарегистрироваться на рейс необходимо по ссылке https://www.gosuslugi.ru/395443/1.  Количество мест на борту ограничено. Списки будут формироваться на основании регистрации на госуслугах. -

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