Понедельник, 3 Августа 2020 21:29

АрмИнфо.Портал "Госуслуги" предоставил информацию об очередных вывозных рейсах из Армении в Россию.

Как сообщает пресс-служба посольства РФ в РА, согласно предварительному графику вывоза российских граждан из-за рубежа в Российскую Федерацию:

Рейс NGT Ереван - Сочи состоится 08.08.2020 (номер и время вылета рейса уточняются); NGT Ереван - Ростов-на-Дону 08.08.2020 (номер и время вылета рейса уточняются); NGT Ереван - Калуга 10.08.2020 (номер и время вылета рейса уточняются); NGT Ереван - Санкт-Петербург

10.08.2020 (номер и время вылета рейса уточняются); TYA9342 Гюмри - Москва 05.08.2020 в 15:50 (по местному времени).

До рейса будут допущены жители всей России.

Зарегистрироваться на рейс необходимо по ссылке https://www.gosuslugi.ru/395443/1. Количество мест на борту ограничено. Списки будут формироваться на основании регистрации на госуслугах. -